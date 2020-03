Itziar Ituño, actriz de "La Casa de Papel" da positivo en Coronavirus

La actriz española Itziar Ituño confirmó en una publicación en su feed de Instagram, haber dado positivo a su prueba de Coronavirus (COVID-19). "Hola a todos, es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico".

Es Coronavirus, mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil.

"Esto no es tontería, ser conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", comentó Itziar Ituño quien interpreta a la "Inspectora Murillo" y "Lisboa" en la aclamada serie "La Casa de Papel".

La también cantante originaria de Basauri, España, resaltó en su post en Instagram que estos son tiempos de solidaridad y generosidad.

De quedarse en casa y proteger a los demás, ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá ❤ cuídense mucho.

La actriz de "La Casa de Papel" (cuya cuarta temporada se estrenará en Netflix el 3 de abril), también compartió un video donde muestra como los vecinos del barrio donde vive, rinden homenaje a los trabajadores sanitarios que laboran sin descanso ante esta nueva pandemia que azota a la humanidad, "cada quien aplaudiendo desde su casa", expresó.

El Coronavirus (COVID-19) ha dejado hasta el momento más de 215 mil casos de contagio en 164 países del mundo, la mayoría (poco más de 8 mil 100 personas) en China. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 8 mil 248 y la de los recuperados, los 82 mil.