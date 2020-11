Ivanka Trump con vestidos a media rodilla; una mujer con mucha clase

Ivanka Trump de 39 años de edad no solo es considerada una mujer bella por sus más de siete millones de fans, también se ha convertido en un icono de moda, basta con ver los tremendos outfits, en especial sus vestidos a media rodilla los cuales lleva los eventos políticos los cuales se hacen dentro y fuera de Estados Unidos, haciendo ruido entre los expertos, quienes quedan fascinados con el porte que tiene.

Y es que como todos saben Ivanka Trump desde muy joven empezó su carrera como modelo, pero tras convertirse en madre la también socialité le puso fin a dicho estilo debido, pues también tuvo que formar parte del gabinete presidencial de su padre Donald Trump, quien para muchos no tiene nada en común con el aún mandatario de Estados Unidos.

Regresando con la moda de Ivanka Trump, podemos ver en sus redes sociales los outfit que elige para cada ocasión, pues siempre los combina dependiendo el factor, pues si va a un país frío lleva sus gabardinas o sacos con los cuales se ve imponente, o si es un lugar cálido no duda en ponerse sus vestidos frescos a media rodilla.

Los vestidos floreados de Ivanka Trump van desde muy pegados, hasta sueltos, dependiendo de la parte que quiera presumir más, pero su cintura se ha convertido en su arma secreta, pues es lo que más llama la atención de sus fans, además de unas buenas zapatillas con las que hace juego todos su outfits.

Los trajes tipo sastre, son uno de los favoritos de Ivanka Trump cuando tiene que ver a su padre, pues hace que su figura se vea más estilizada y es que es bien sabido que la rubia mide 1.80, por lo que tiene más presencia cuando se pone estos diseños siendo el color blanco uno de sus favoritos, pues con este tipo de detalles aparece en las revistas de moda más populares del mundo.

Ivanka Trump a pesar de ser una mujer muy querida en el mundo de la moda, también es una de las más criticadas, ya que muchos no soportan que la modelo sea parte de la política y no por las decisiones que toma, sino por ser la hija de Donald Trump, quien se ha ganado muchos enemigos con el pasar de los años.

"Todos los que no la soportan es porque son del partido Demócrata", "Ivanka es su vida su personalidad...muchas critica me parece envidia patético...", ..", "Vive en un mundo de fantasía, nunca sabrá lo que es la pobreza. Solamente está pintada,y le pagan por ello. Osea, no es nada y no hace nada, no trabaja solo habla", le escriben a Ivanka Trump.