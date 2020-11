Ivanka Trump y Emma Coronel obsesionadas con los blazers

Lo que muchos han notado en los últimos meses es el buen gusto que tienen por la moda Ivanka Trump de 39 años y Emma Coronel de 31, pues ambas mujeres además de ser hermosas son consideradas por muchos como unas diosas a la hora de vestir, pues basta con ver los outfits que cada una lleva cuando se aparecen en público, pero hay un diseño en especial que las tiene bastante obsesionadas.

Son los blazers los favoritos de Ivanka Trump y Emma Coronel, pues la primera los sabe lucir muy bien cuando acude a un evento político, ya se de día o de noche, la rubia los combina con faldas muy elegantes o con algún pantalón con el cual derrocha belleza, pues a muchos les gusta como se ve la guapa mujer cuando la vemos en sus fotos de Instagram, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.

En una especie de mitin presidencial Ivanka Trump se dejó ver con un blazer en color nude muy parecido al que Emma Coronel a hecho apariciones en una entrevista años atrás y aunque no se sabe que marca es la que utilizó la guapa mujer se llenó de piropos, pues tanto el outfit como su cabello deslumbraron por completo, además los reflectores que estaban frente a ella hizo que su belleza se viera más resplandeciente.

"Me encanta como se viste Ivanka ella sí que tiene estilo", "Que looks tan hermosos y elegantes, y a la vez, son cómodos de llevar", "Que lindos outfits y elegantes y casuales y formales, todos me han encantado", "Los colores son importantes también y así vamos probando que chula", escriben en redes sobre los looks de Ivanka Trump.