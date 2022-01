Ivanna Matamoros quiere influir a las mujeres a cumplir sus sueños

Como una persona sincera, respetuosa, alegre y siempre con una sonrisa que motiva a los demás, son parte de las cualidades que distinguen a Ivanna Matamoros, candidata a la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. La joven es egresada de la licenciatura en danza contemporánea y comparte con los lectores de EL DEBATE porqué quiere ser la próxima reina de la máxima fiesta porteña.

Su motivación es su mamá, a quien desea cumplirle el sueño de ganar la corona

Además de tenerle un inmenso amor al carnaval, la mayor motivación que tuvo Ivanna para participar como candidata fue su mamá, ya que ella siempre ha soñado con que alguna de sus hijas le den una corona.

“A mi mamá siempre le ha llamado la atención que alguna de sus hijas pudiera vivir esta experiencia. Somos cuatro hermanas y ninguna lo había hecho, así es que está feliz. Para mí, este es mi primer concurso, y la verdad siempre me ha gustado, pero hasta este año me animé porque me sentía más segura de mí misma, y estoy encantada con todo lo que estoy viviendo. Eso de levantarme todos los días para irme a maquilllar es algo muy bonito; cansado, sí, pero si te gusta, el cansancio sale sobrando. Además de convivir con gente tan bonita, en particular con las demás candidatas, a quienes ya las veo como hermanas, es algo que disfruto mucho. También asistir a los eventos y estar frente a un escenario con tanta gente es maravilloso. Con la danza tengo un poco de experiencia al estar al frente de muchas personas, pero esto es totalmente diferente y también me encanta.” La candidata disfruta la fiesta del Carnaval.

Buscar influir a los demás a ser positivos

Aunque conoce la enorme responsabilidad y compromiso que hay detrás de la corona del carnaval, Ivanna quiere vivir la experiencia.

“Quiero ser la próxima reina del Carnaval para ser embajadora de Mazatlán porque siento que tengo mucho qué decir. Soy una persona interesante, que tiene muchos proyectos y una vida que la quiero compartir a muchas personas, pero sobre todo, influir a las mujeres a que cumplan sus sueños y piensen positivo.”

El hacer campaña y darse a conocer ha sido también un reto para las candidatas por la situación de la pandemia, pero todo ha fluido bastante bien.

“Sí ha sido difícil la campaña con la pandemia. Gracias a Dios no he estado en peligro de esa enfermedad a pesar de que he estado en contacto con personas. Yo y mi familia hemos estado muy bien, gracias a Dios, siempre cuidándonos con el cubrebocas y gel antibacterial”,

precisó la candidata.

Admira a la exreina Karla Rivas

Ivanna Malcampo compartió que de las anteriores reinas del carnaval, admira a Karla Rivas, quien además es su amiga y un gran ejemplo a seguir.

“Creo que todas las reinas del carnaval han sido importantes, pero hay una en específico que me inspiró, además que es mi amiga, se llama Karla Rivas. De verdad le reconozco todo su esfuerzo porque se lanzó de candidata al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera de medicina, eso se me hizo un reto increíble. Además, ella es una persona superlinda, con mucha bondad y ahorita está concursando para Miss Sinaloa, y eso me inspira aún más. Y después del carnaval, espero, al igual que ella, poder vivir esa etapa porque me está gustando todo esto de los concursos”,

finalizó.