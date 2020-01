Ivonne Montera revela cuando Televisa la hizo romper en llanto

Ivonne Montero dio una de las entrevistas más emotivas de su vida y es que le contó a Mara Patricia Castañeda como fue entrar al mundo del espectáculo desde muy joven lo cual no fue nada fácil pues varias veces le cerraron las puertas.

Y es que en 2002 Ivonne quién ya era considerada una de las mujeres más ardientes del espectáculo tuvo una propuesta en Telemundo la cual era realizar su primer protagónico, pero la también cantante no se quiso ir, por lo que se reunió con ejecutivos para que le dieran una oportunidad para protagonizar su primera novela en México y poder quedarse y esto le dijeron. (a partir del minuto 25)

Me viene esta propuesta y voy con ejecutivos de Televisa y pues les hablo de la propuesta y me dijeron no nos interesas o sea eres guapísima, eres muy talentosa, pero no, no me interesa ni saber cuanto te están ofreciendo así me trataron horrible...", dijo Ivonne.

Por si fuera poco la actriz dijo que llegó llorando a su casa pues nunca se imaginó el rechazo que le habrían hecho en dicha empresa de donde han salido varios artistas, por lo que en la entrevista aseguró que nunca regresaría a dicha televisora.

Mientras tanto los internautas también se mostraron muy sensibles pues les gusto mucho la sinceridad que tiene Montero.

"Que Interesante Entrevista, con Ivonne Montero, Excelente Madre y Actriz, Saludos", "Es una mujer muy congruente, refleja mucha paz, siempre se me ha hecho muy honesta", escribieron en redes los usuarios sobre la mujer.

Cabe mencionar que Ivonne pocas veces ha estado en el ojo del huracán, pues no le gusta ser reconocida por escándalos.