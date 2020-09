Ivonne Montero baila cumbia de manera atrevida y desata pasiones

Ivonne Montero de 46 años y originaria de la Ciudad de México de nuevo causa la locura en redes sociales, esto después de haber subido un video, donde se le ve bailando de manera muy coqueta con música de cumbia, pero su vestido corto desató todo tipo de reacciones, ya que era demasiado corto e incluso sus seguidores se lo hicieron saber.

En el video se puede ver a Ivonne Montero con un vestido en color violeta y una faja en color negro con la cual quiso lucir aún más su pequeña cintura, pero al parecer la presión de la faja, hizo que su vestido se le subiera más a la actriz cuando estaba bailando de manera muy sensual.

Por si muchos no lo han notado Ivonne Montero se ha empeñado a trabajar más en su figura, basta con ver las fotos que ha subido en las últimas semanas, donde presume un abdomen de envidia, además de una pequeña cintura como se dijo anteriormente, pues Ivonne Montero siempre ha tratado de cuidar su cuerpo debido a que le gusta mucho enseñar su físico cuando está cantando en algún concierto.

En otras imágenes se le ha visto divertirse con su hija, por medio de los filtros de Instagram, además todos los fans de Ivonne Montero saben que la guapa mujer solo trabaja para darle la mejor vida a su hija, con quien siempre se le ve con ella en todos lados, pues nunca la ha querido dejar sola cuando ella se va de gira.

Ivonne Montero siempre se ha caracterizado por ser una mujer demasiado bella, desde su rostro hasta su cuerpo, pero lo que siempre le han elogiado sus fans son los atuendos extravagantes que luce en sus conciertos, los cuales están llenos de cristales y mucho color dejando impresionados a todos.

Su cabello también ha sido la clave para que Ivonne Montero se luzca ante sus fans, pues basta con verla con sus chinos o elegantes colas de caballo, con las cuales se ve imponente, además su mechón gris siempre le ha dado ese toque exótico a la también actriz.

"Te ves muy hermosa sabes me gustas mucho ojala el destino hubiera hecho que te conociera me encantas y se que el corazón que tienes vale mucho por esos sentimientos tan bellos que tienes", "Eres guapísima aún así no me gusta como te arreglas creo que le sacarías más provecho a todo tu ser con otro look! Ya que eres muy bella", le escriben a Ivonne Montero en Instagram.