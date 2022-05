Ivonne Montero confronta a Eduardo Rodríguez; le reclama el por qué niega el romance que tuvieron

La actriz de telenovelas Ivonne Montero confesó en "La casa de los famosos", reality show de Telemundo (con un formato similar al de Big Brother), que años atrás tuvo un romance secreto con el actor Eduardo Rodríguez, quien también forma parte de la segunda temporada de dicho reality. De acuerdo con esta bella mujer, nadie supo de su relación amorosa, ya que él pidió mantenerla oculta.

Hace unos días, Ivonne Montero le contó a Luis "Potro" Caballero (participante de Acapulco Shore), haber tenido una relación amorosa con Eduardo Rodríguez durante seis años. En ese entonces, el actor tenía novia y le pidió a la actriz discreción al respecto para evitar problemas.

Esta confesión la hizo, luego de que el actor y modelo mexicano, hiciera un comentario en el que afirmaba, no estar dispuesto a salir con una madre soltera. Sus palabras lastimaron a Ivonne, pues cuando mantuvieron su amorío en secreto, ya era madre de Antonella, fruto de la relación que tuvo con el cantante venezolano Fabio Melanitto.

Recientemente, Ivonne Montero confrontó a Eduardo Rodríguez, ex esposo de la actriz Vanessa Guzmán, por haber negado la relación amorosa que tuvieron hace unos años. "Mira, yo la verdad lo hablé, porque nunca lo había hablado con nadie, nunca lo había abierto con nadie, lo abrí porque hay una historia, porque representa algo".

Asimismo, le echó en cara todas aquellas promesas de amor y de las que ahora, ya no se acuerda. "Me hiciste entender, si es que no quieres que se diga, que me lo ofreciste, que íbamos a lograr y que íbamos a estar juntos, tienes un pavor mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y luego ya no te acuerdas".

La actriz, de 48 años de edad y originaria de la Ciudad de México, no pudo evitar llorar al revelarle a Eduardo Rodríguez, que pese a todo, aún tiene un lugar muy especial en su corazón. "A lo mejor el problema es mío, no hay bronca Lalo yo contigo ya cerré, obviamente aquí con toda esta semana tan complicada cómo no vas a estar aquí (en el corazón)".

En otro de sus reclamos, le cuestionó al actor el por qué constantemente le pregunta por su vida sentimental. "Yo de pronto pienso que tú crees que yo no valgo o que me acuesto con todo mundo, todo el tiempo me has preguntado por Zerboni de Potro, me dijiste: 'ay, ¿ya te lo diste?', a lo mejor en broma, pero eso quiere decir que no me conoces".

Entre las pocas palabras que Eduardo dijo, mencionó que había entrado en un conflicto, "aquí me generaste un conflicto que no te has dado cuenta, no te has dado cuenta y ahora que lo saco a la luz: 'no, yo no dije, tú solita te armaste tu historia'", le reclamó su ex pareja.