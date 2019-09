Ivonne Montero da la cara sobre su salida en La Reina del Sur

Después de ofrecer un comunicado donde dijo que salía de la obra de teatro La Reina del Sur, Ivonne Montero decidió dar la cara ante la prensa y dio más detalles de su repentina salida la cual ha estado en boca de todos desde hace unos días.

"No se ensayó yo creo que a partir de ahí fue que las cosas no empezaron a funcionar en algún momento se nos dijo que quizás no estaban los derechos, que parecía que los derechos no estaban conseguidos, logrados entonces uno dice wow en donde estoy trabajando...", dijo Ivonne en una conferencia de prensa.

Por si fuera poco su colega Tommy Vásquez, también salió de la obra, pues tenía el mismo descontento y preocupación que Ivonne por lo que mandó un comunicado en redes sociales donde dijo que también salia del proyecto del cual se esperaba demasiado.

"Por medio de la presente se les comunica que nuestro actor Tommy Vásquez, ya no formará parte de la obra teatral "La reina del sur", que tiene previsto su estreno en la ciudadanía de Puebla, el día de hoy 27 de septiembre".

"Para Tommy Vásquez, es una pena no poder seguir en dicho proyecto, pero dadas las circunstancias hemos decidido no participar, ya que el continuar, podría poner en entredicho su profesionalismo, pues las condiciones dadas no son acordadas y tampoco el desarrollo pactado para el espectáculo...", dice al principio del comunicado.

Mientras tanto usuarios dieron su punto de vista sobre la decisión que tomó la actriz al dejar el famoso proyecto teatral.

"Me parece muy profesional ivone montero", "Que raro que dónde vas a participar "tu" los proyectos no sirven, yo creo que tú eres la que no da el ancho se tenía que decir", le escribieron a Ivonne por la repentina salida del proyecto