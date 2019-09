Ivonne Montero deja La Reina del Sur inesperadamente

Ivonne Montero causó gran polémica en redes sociales y es que después de ensayar varios meses para la obra de teatro La Reina del Sur, donde encarnaría a Teresa Mendoza, protagonista de la historia, decidió ponerle fin al proyecto para salir de forma inesperada.

Fue por medio de un comunicado donde la actriz dio las gracias al público y producción por haberle dado la oportunidad de creer en ella dejando bien claro que ella lo dio todo para que la obra fuera un éxito en taquilla.

"Les agradezco a todos mis compañeros de trabajo el haber formado parte de mi vida este tiempo.. al público que externó su apoyo y buenos deseos en mi aproximado ser como Teresa Mendoza.. el haber soñado en algo que para mi no tiene más vida.. quizá por el momento.. quizá nunca", dice al principio del texto.

Por si fuera poco Ivonne Montero también se deslindó de las posibles consecuencias que pueda tener su salida de la obra pues a claro que dejó todo al pensar bien las cosas.

"NO soy responsable de las consecuencias por las que no se haya logrado lo esperado estando dentro, o ahora bien, con mi abandono a La Reina del Sur La Obra.. yo estuve lista desde mucho antes, pero el tiempo de estreno no es para todos.. y ahora algunos limpiarán sus culpas y errores dirigiéndolas a mi persona por esta decisión, porque así de insensatos somos", escribió.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 1600 likes y varios comentarios de todo tipo donde sus fans le preguntan la verdadera razón por la que se fue.

"Pues si hay veces que no todos son profesionales animo", "Según escuché en la mañana al productor que tú no te sentías segura", fueron algunos mensajes que recibió Ivonne en Instagram.