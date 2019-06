Ivonne Montero en lencería muestra su bien formado trasero

Ivonne Montero quiso subir la temperatura en redes sociales y lo logró enseñando su imponente trasero en redes sociales donde aparece de espaldas recargada sobre un balcón.

Pero lo que llamó la atención de sus fans es que se dejó ver con una atrevida lencería la cual deja ver su perfecto cuerpo y es que para muchos la cantante tiene uno de los siluetas más sexys del espectáculo mexicano.

Hasta el momento la foto de Ivonne cuenta con más de dos mil likes además de varios comentarios subidos de tono, los cuales elogian su belleza pues la famosa se caracteriza por ser una mujer entera en todos los aspectos.

Y es que como todos saben ella sola se ha encargado de sacar adelante a su hija a quien pocas veces presume en redes sociales por seguridad, por lo que siempre ha sido felicitada por las ganas de salir adelante.

"Que cuerpaso y deja tu el cuerpaso eres muy bonita estas divina", "Muy buenos días hermosa Ivonne", "Hermosa en toda la extension de la palabra", fueron algunos de los mensajes que recibió por su ardiente publicación.

Recordemos que la famosa decidió aumentarse el trasero hace unos meses pues queria verse más sexy de lo que ya era creando resultados sorprendentes ya que ahora luce vestuarios más atrevidos en sus conciertos.

Internada

Recordemos que hace unas semanas la también actriz fue hospitalizada de emergencia ya que presentó fuertes dolores en su espalda por lo que acudió de inmediato a una clinica cercana para revisar su problema.

"Todo ese día estuve en tacones altos y en la noche me empece a sentir mal y al día siguiente estuve haciendo atividades estuve tomando clases de taekwondo empece a sentir un poco más de dolor luego se me ocurre cargar dos garrafones de agua de los grandes al mismo tiempo subiendo bajando escalera me iba muy mal ya el cuello ya no podía y nada cuando llegó ahí me empezaron a revisar y tenía tremenda confractura...", dijo Ivonne para Intrusos.

Sabrina Sabrok

Otra de las celebridades que decidió aumentar su trasero aunque lo hizo de forma excedente fue la actriz de cine para adultos quien decidió establecer un recort por tener el trasero más grande del mundo por lo que se sometió a una cirugia plastica para tener una retaguardia impresionante.