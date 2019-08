Ivonne Montero muestra su verdadero rostro, sin maquillaje

La actriz y cantante Ivonne Montero muestra en Instagram su verdadero rostro, el que no tiene ni una gota de maquillaje, y paraliza la red, ya que asombra porque además de ser muy buena actriz, es muy bella en realidad.

Ivonne Montero en realidad no ocupa del maquillaje para lucir bella, y eso se lo hacen saber sus seguidores a través de Instagram. Se muestran complacidos con el detalle que tiene Ivonne, al dejar ver su cara al natural.

Todas tenemos pequeñas y grandes imperfecciones. Es hora de cambiar. #cirugiaplástica #belleza #tratamiento#cdmx #méxico #hombres #mujeres#cuidados #todosepuede", escribe Ivonne en su publicación.

¿Pero qué te vas a hacer, si eres guapísima?", "No te vayas a convertir en una mujer plástica", "Que guapa estas sin maquillaje", "Es muy guapa la sra Montero", "Sigues siendo súper bella", le escriben sus fans.

Con su publicación, Ivonne parece dar a entender que se hará algún "arreglito" en la cara, ya que escribe "es hora de cambiar", y por eso sus fanáticos reaccionan y le piden que no se haga nada, que no de el paso a convertirse en una mujer plástica.

En días pasados, Ivonne sorprendió a sus fans al revelar que tiene un gusto muy particular con las calaveras y es que la guapa mujer decidió dejar por un lado los candentes bikinis para mostrar su colección.

La protagonista de telenovelas mexicanas como "La Loba" dejó bien claro que no es adoradora de la santa muerte, ya que quiso evitar especulaciones por parte de los haters, quienes están acechando a los famosos para atacarlos en cualquier momento.

"Debo reconocer mi gusto por las calaveras, me parece que nunca lo he mencionado.. Les dejo unas cuantas de mi colección por cierto no tiene nada que ver con el tributo a la Santa Muerte por si a alguien le queda duda...", escribe en un texto.

Montero explicó que la muerte es algo natural, pues tampoco quiso que sus seguidores le tuvieran una especie de miedo, ya que para muchos podría parecer extraño el gusto que tiene la cantante.

Ivonne García Macedo es el nombre real de la artista, quien es originaria de Ciudad de México y nace el 25 de abril de 1974, según información en su biografía.

Ivonne comenzó su andar en el mundo del espectáculo mexicano en 1997, dentro de la empresa Televisa, pero fue a partir de 2002 cuando comienza a hacerse notar más como actriz, gracias a su actuación en la película "El tigre de Santa Julia", al lado del actor Miguel Rodarte.

En 2004 logra el protagónico de la telenovela "Anita, no te rajes", y en 2008 "Secretos del alma", en Televisión Azteca. En 2012 participó en el programa "La Isla", el reality de Televisión Azteca.

Se le ha visto actuar en teleseries como la cuarta temporada de "El señor de los Cielos", "La Loba" y "Hombre tenías que ser".