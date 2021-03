Ivonne Montero por salvar su vida toma dióxido de cloro y se burlan de ella

Ivonne Montero de 46 años de edad, se le fue con todo a Ventaneando y a Univisión, después de que opinaran sobre su manera de recuperarse de Covid-19, pues al estar con síntomas graves, decidió tomar dióxido de cloro para erradicar el mal.

En redes sociales Ivonne Montero subió un video hace unos minutos donde dijo sentirse muy bien después de que el Covid-19 la dejó en cama, pero muchos no apoyaron su decisión de haber tomado dióxido de cloro, por lo cual les dijo a Ventaneando y Univisión que no desinformen si no sabían sobre su recuperación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me da mucha tristeza, me sorprende demasiado porque finalmente estamos hablando de un proceso, que es salvar vidas esa es la conclusión que yo tengo se habla mucho, hay mucha restricción con respecto a la información sobre este procedimiento que yo lleve a cabo y del que estoy muy agradecida porque gracias a el yo seguí ádante y ahora me encuentro bien, dijo en el video.

Leer más: Se complica la salud de Ivonne Montero tras contagiarse de Covid-19

Ivonne Montero mostró su descontento y es que ella solo trataba de salvar su vida ante el temible virus que ha cobrado vidas en todo el mundo, por lo cual se siente muy afortunada de haber tomado dióxido de cloro.

Tras las declaraciones de Ivonne Montero las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y hay quienes si apoyaron a Ivonne Montero, mientras que otros se le fueron encima a la también cantante.

El apoyo en redes

"Que gusto verte de nuevo espero que ya estés bien por completo saludos", "Que bueno que ya estás mejor y no hagas caso a los malos comentarios, gracias por compartir la información", "Que bueno Ivonne verte bien tu cuerpo es fuerte y salió avante ante esta situación cuídate mucho", escribieron los internautas.

Leer más: Así de bella lucía Ivonne Montero en El Tigre de Santa Julia

Cabe mencionar que expertos en el cuidado de la salud han informado que el dióxido de cloro no es del todo bueno para el cuerpo humano, pero de inmediato Ivonne Montero dejó en claro que esto no es del todo verdad, pues a ella le funcionó combatir con el virus el cual ya le había ocasionado daño pulmonar.

Quirino planteará a AMLO vacunas para municipios con más contagios y muertos

Suscríbete aquí a Disney Plus