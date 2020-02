Ivonne Montero presume la belleza de su cuerpo con bikini

Ivonne Montero es otra de las famosas que no espera a que llegue la Semana Santa y decidió ponerse su mejor bikini para lucir el cuerpazo que se carga pues es otra de las mujeres que cuida mucho su figura, ya que vive de ella pues es actriz.

Hermoso día para todos familia.. Mantener la calma en momentos difíciles nos hace crecer, escribió Ivonne en sus redes sociales alcanzando más de 800 likes hasta el momento.

Mientras tanto sus fans le mandaron varios comentarios desde muy temprano pues fue la también cantante la que madrugó para motivar a sus fans quienes desean verla nuevamente en la pantalla grande pues únicamente se ha dedicado a protagonizar algunas obras de teatro.

"Bello poema palpita en cada forma de tu ser buen día", "“Aquí te traigo este regalito mi tigre” Guapa por siempre", "Que mujerón eres y ese cuerpazo tan hermoso y cada día mas espectacular eres toda una diosa", le escribieron a la famosa.

Cabe mencionar que el ascenso a la fama de Ivonne no fue nada fácil pues muchas veces le han cerrado las puertas en la cara prueba de ello fue cuando Televisa decidió que se fuera a otra empresa pues no les interesó.

"Me viene esta propuesta y voy con ejecutivos de Televisa y pues les hablo de la propuesta y me dijeron no nos interesas o sea eres guapísima, eres muy talentosa, pero no, no me interesa ni saber cuanto te están ofreciendo así me trataron horrible...", dijo Ivonne.