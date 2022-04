Ivonne Montero revela que Aleida Núñez la humilló en obra por lo que fue despedida por problemática

Ivonne Montero de 47 años de edad, dejó en claro que su rivalidad con Aleida Núñez de 41, iba más que en serio, pues ahora la primera no solo dio a conocer que la ofendía, sino que ahora la producción de la obra de teatro Amor de Tres decidió correr a la morena por dichos pleitos.

Y es que como muchos recordarán, hace unas semanas Ivonne Montero y Aleida Núñez se pelearon en una conferencia de prensa, donde una le reclama a la otra por haberlo quitado la corona de un evento relacionado con la música mariachi, aunque en ese mismo rato habían limado las asperezas, se dijo que tiempo después la rivalidad se convirtió en insultos arriba del escenario.

Fíjate que más o menos en realidad yo he tratado de siempre ser muy respetuosa, de repente sí ya en escena la señora ya me estaba diciendo puta, ya me estaba diciendo envidiosa y demás y decía hay Dios mío, eso no viene en el texto, pero bueno es su estilo y yo me tuve a mi guion", dijo Ivonne Montero.

Por si fuera poco Ivonne Montero reveló que la compañía le dio las gracias a su colega, pues quedó fuera de la obra por los problemas entre ambos, además se dice que comenzó con aires de grandeza durante el proyecto mucho antes de comenzar, es por eso que decidieron sacarla.

"Aleida bonita, pero corrientita y agarra a gente que le de lujos, ivvone es una mujer educada y luchona", "Jajaja, Ivonne muy calmada y Aleida seguía y seguía", "Hola hermosa que linda eres me gustas mucho hermosa de verdad ojalá que un día vengas a donde estoy para conocerte", le escriben a Ivonne Montero.

Otra de las cosas por las que han felicitado a Ivonne Montero sus fans es por mantenerse serena tras los ataques que sufrió por la también actriz de telenovelas, pues no quiso contestarle, ni hacer un drama, ya que sabía que las cosas se podrían descontrolar, además la guapa mujer sabía que su ahora ex compañera de trabajo ya tenía los días contados por parte de la compañía que la contrató.