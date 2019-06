Ivonne Montero tapa pezones con sus dedos y desata la locura

Ivonne Montero volvió a desatar la pasión de sus fans ya que la mujer se dejó ver de lo más atrevida con una tanga y con sostén, mostrando el tremendo cuerpazo que se carga desde hace varios años.

Como todos saben la cantante es una de las mujeres más ardientes de las redes sociales y es que cada que puede comparte fotos en paños menores, obteniendo más seguidores pues está a punto de obtener los 600 mil.

Por si fuera poco esa no fue la única foto que Ivonne compartió ya que horas más tarde se dejó ver con un sensual vestido metálico, con el que resaltó su sexy trasero el cual ha sido muy elogiado los últimos meses.

Recordemos que hace unos meses la exmujer de Fabio Melanitto, decidió aumentarse el trasero con la ayuda de la medicina estética logrando resultados impresionantes pues tiene una retaguardia de diez.

Una de las imágenes que desataron los buenos resultados de Ivonne fue la que posteó a finales de abril ya que se dejó ver en tanga de hilo dental donde se le ve tomando el sol boca abajo mostrando el enorme derrier.

"Wooooow, wooooow no hay palabras para describir tanta belleza en alguien tan especial como tu eres la más hermosa de la tierra", "Sabes que eres una mujer muy hermosa saludos".

Aunque para lograr los resultados esperados Ivonne dijo en una entrevista para Imagen Tv que no fue nada fácil ya que asegura fue algo doloroso.

"Fue muy incómodo por que pues el primer ahora sí que el mes entero no te puedes sentar evidentemente no puedes dormir boca arriba todo tiene que ser boca abajo eso fue lo que me incomodaba muchísimo el dormir boca abajo toda la noche y claro que por supuesto las primeras tres semanas no puedes estar subiendo y bajando o sea hay que estar acostado (...) los codos me dolían el cuello, la espalda, tienes que estar bajando durante tres meses...", dijo Ivonne.

Trasero natural

Una de las mujeres que prefirió decirle no al aumento de glúteos por medio de cirugía es Yanet García quien ha entrenado por varios años para tener un descomunal trasero logrando buenos resultados.

Y es que como todos saben hoy en día la regiomontana es una de las mujeres más buscadas en Instagram pues presume su cuerpo con diversas atuendos como tangas o minivestidos, dejando a todos con la boca abierta.