Ivonne Montero trabaja con su ex amor Salvador Zerboni

Ivonne Montero está dando de que hablar y es que la mujer está trabajando con un amor del pasado, se trata de Salvador Zerboni, quien es parte de la obra La Reina del Sur, protagonizada por la guapa mujer.

"Fue un intento de verdad entablar así como relación, relación, no fue como tal estuvimos saliendo, conociéndonos y ya vimos ahí los temperamentos y bueno cada quien y somos muy grandes amigos el después de que terminamos de este intento de relación siempre estuvo pendiente de mí, me llamaba me escribía, me saludaba y siempre hemos estado en contacto no tenemos en Facebook y somos buenos amigos", dijo Ivonne.

Además Ivonne dijo que trabajar en la obra con el histrión no le molesta para nada, mucho menos la incomoda pues se llevan de maravilla como le dijo anteriormente, por si fuera poco Montero no está en busca del amor y es que prefiere centrarse en el nuevo proyecto donde encarna a Teresa Mendoza.

"Ahora volver a encontrarnos está padre, está divertido ahorita estoy concentrada en lo mío no hay ninguna especie de coqueteo con él, ni con nadie en particular estamos críticos, centrados contenta de trabajar con él fijate un gran personaje y es el único actor que estuvo en la serie y viene hace aquí su propio personaje...", dijo Ivonne ante las cámaras.

Por su parte sus fans se mostraron felices por ver el porte y la actitud que tiene la mujer al momento de enfrentar las especulaciones, pues Montero ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos.

Cabe mencionar que Ivonne Montero es una de las mujeres más guapas del espectáculo y es que la mujer tiene tremendo cuerpazo el cual ha presumido en más de una ocasión en sus redes sociales, donde se deja ver en atrevidas tangas.