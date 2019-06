Ivonne Montero va a dar al hospital por terrible dolor

Ivonne Montero preocupó a sus miles de fans luego de dar a conocer que tuvo que irse al hospital de emergencia y es que la cantante presentó fuertes dolores en su espalda baja por lo que no aguantó y se internó de inmediato.

Una fotografía compartida en su cuenta de Instagram alertó a sus seguidores pues se puede ver a la expareja de Fabio Melanitto (QEPD), recostada en una cama de hospital acompañada de su hija con el siguiente mensaje "Un domingo nada cool!!".

Horas después Ivonne decidió compartir un video donde explicó las causas que la llevaron al nosocomio, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que tuvo por parte de sus admiradores y colegas del espectáculo como Magda Rodríguez y Arlette Pacheco.

"Hola, hola, como están todos muchas gracias por escribirme por los que se preguntaron por mi que se ofrecieron en tenderme la mano por cualquier cosa que se me ofreciera, muchas gracias les cuento rápidamente llevó más de una semana con un dolor en la espalda, espalda baja, la semana pasada tuve un dolor muy fuerte me tuvieron que hacer algunas infiltraciones, mucho medicamento para poder seguir trabajando y en eso ya había estado dopada, todo bien, pero hoy nuevamente amanecí muy, muy fuerte con el dolor pero ya se me venia a la parte frontal de mi cuerpo y me preocupe, pensé que ya era algo de órganos pero afortunadamente no me hicieron estudios tomografías, resonancia, magnética y finalmente tengo una lesión en los lumbares...", dijo Ivonne.

Por su parte fans agradecieron por haberlos puesto al tanto sobre la preocupante situación y una vez más le mandaron las mejores vibras a la fuerte mujer.

"Recupérate pronto hermosa, y besos a la muñeca divina que anda atrás de ti cuidándote", "Te queremos preciosa eres muy fuerte Dios te bendiga y pronto estés mejor".

Recordemos que Ivonne Montero siempre ha trabajado para sacar adelante a su hija por lo que es muy común verla en entrevistas, carnavales, obras de teatro y conciertos donde se ha entregado totalmente ante su público.

Por si fuera poco hace unos meses la también actriz decidió someterse a un aumento de trasero, logrando un resultado sorprendente pues hace unos meses presumió su retaguardia en una tanga de hilo con la cual dejó a todos sorprendidos.