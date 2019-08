Ivonne Montero y la obsesión que tiene con la muerte

Ivonne Montero sorprendió a sus fans al revelar que tiene un gusto muy particular con las calaveras y es que la guapa mujer decidió dejar por un lado los candentes bikinis para mostrar su colección.

Por si fuera poco la cantante dejó bien claro que no es adoradora de la santa muerte ya que quiso evitar especulaciones por parte de los haters quienes están acechando a los famosos para atacarlos en cualquier momento.

"Debo reconocer mi gusto por las calaveras, me parece que nunca lo he mencionado.. Les dejo unas cuantas de mi colección por cierto no tiene nada que ver con el tributo a la Santa Muerte por si a alguien le queda duda...", dice al principio del texto.

Por si fuera poco Montero explicó que la muerte es algo natural, pues tampoco quiso que sus seguidores le tuvieran una especie de miedo ya que para muchos podría parecer extraño el gusto que tiene la cantante.

A la muerte la veo sin temor es parte de nosotros es un tránsito a la vida eterna, creo en ella.. un momento de entrega, de aceptación.. elixigir de la vida!.

Hasta el momento la foto cuenta con más de dos mil likes y varios comentarios de parte de sus fans quienes dieron su punto de vista sobre el tema de la muerte, pues como muchos saben la también actriz se enfrentó a la muerte del padre de su hija, Fabio Malanitto, quien fue asesinado a balazos en la Ciudad de México.

"Son parte de nuestra cultura de México", "La vida no es más que nostalgia de la muerte", "Es correcto la muerte forma parte de nuestra cultura, esta imagen del rostro se ve muy bien", le escribieron a Ivonne.

Cabe mencionar que hace unos meses la famosa se convirtió en la sensación de Instagram esto después de haberse aumentado los glúteos para lucir de más sexy, logrando su objetivo ya que la hemos visto presumiendo sus posaderas en más de una ocasión.

