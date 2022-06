Ivonne Montero ya no soporta que Niurka la quiera manipular e intimidar

Ivonne Montero de 48 años de edad, ya dejó en claro en La Casa de Los Famosos que Niurka no solo es una amenaza, también se siente cansada de todas las peleas e insinuaciones que le hace, pues al parecer la cubana no está del todo de acuerdo que se lleve bien con el cuarto contrario.

Y es que Niurka se ha convertido en la cabecilla del cuarto azul, donde Ivonne Montero está, por lo que la molestia de la vedette es que la también cantante sea imparcial en cuanto a eliminar a integrantes del cuarto morado, el cual cada vez más se está debilitando, por lo que le exigen que sea más dura con ellos para que salgan más pronto.

Pero eso no es todo, pues a pesar de que la guapa morena no quiso causar revuelo, ya les mostró su inconformidad tanto a Zerboni como a Osvaldo Ríos y dejó en claro que a pesar de los ataques que recibe de Niurka ella seguirá fiel a su personalidad, pero eso no es todo, pues aunque no quiere hacer las cosas con cautela, pues es muy desgastante seguirá ese juego para llegar a la final.

Aunque ya se dio cuenta de que los compañeros de su mismo cuarto la van a nominar en cualquier momento y solo están esperando la ocasión, ella dijo sentirse tranquila, pues se ha portado transparente con todos, situación que ha querido manejar su polémica compañera quien se ha convertido en una de las más fuertes del reality show.

"Yo hubiera armado un escándalo si me hacen así con las uñas casi picándome los ojos, que ambiente tan espantoso con una persona de actitud amenazante, tiene a todos intimidados", "Una persona con empatía y dignidad hace lo hizo Ivonne. La fidelidad no abarca ser cómplice de malas actitudes, el sabio se aparta", escriben las redes.

Cabe mencionar que las peleas que ha tenido Ivonne Montero han sido con Laura Bozzo y la más reciente con Niurka quien la encaró en una ocasión en la cocina por ponerse a llorar supuestamente por Zerboni situación que la molestó demasiado.