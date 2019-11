Ivonne Montero ya tiene trabajo y deja atrás el escándalo

Ivonne Montero dejó atrás la polémica y esta más feliz que nunca pues ya encontró nuevo proyecto, se trata de la obra de teatro El Último Día de Mi Vida, donde comparte créditos con un elenco de primera, pues la famosa siempre trata de estar con los mejores en sus proyectos.

Como todos saben hace algunas semanas la mujer salió inesperadamente de la obra de teatro La Reina del Sur, donde encarnaría a la protagonista Teresa Mendoza, pero al parecer no estuvo muy de acuerdo con la producción encargada, por lo que terminó renunciando.

"No se ensayó yo creo que a partir de ahí fue que las cosas no empezaron a funcionar en algún momento se nos dijo que quizás no estaban los derechos, que parecía que los derechos no estaban conseguidos, logrados entonces uno dice wow en donde estoy trabajando...", dijo Ivonne en una conferencia de prensa.

Mientras tanto sus fans le mandaron las mejores vibras en su nuevo proyecto y la felicitaron por ser una mujer que siempre le ha gustado trabajar, pues no es un secreto que a la grupera le guste salir adelante, ya que todos los días lucha por su hija quien le da las fuerzas necesarias.

"Te deseo mucho Éxito y toda la suerte Hermosa Dama, saludos y demás, bendiciones", "Eres más q una estrella eres un sol y un encanto de mujer saludos", "Hola niña hermosa siempre tan hermosa mami bonita", son algunos de los comentarios que recibe la grupera en redes.

Cabe mencionar que Ivonne además de ser catalogada como una buena actriz también es señalada como todo un símbolo sexual ya que se deja ver muy sexy en sus redes sociales y es que desde su aumento de trasero ha subido contenido más ardiente en su Instagram donde es elogiada por su belleza.