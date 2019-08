Izan Llunas presenta la nueva etapa de su carrera artística

Llegó el momento de que Izan Llunas demuestre que tiene todo lo necesario para ser un artista en toda la extensión de la palabra, no solo en la actuación, sino también en el mundo de la música, contando con el apoyo incondicional de sus padres y sin dejar de lado los consejos que le dan.

“Ellos siempre me dicen que aunque sea un cantante internacionalmente famoso, que siempre tenga los pies en la tierra, eso es algo que no se tiene que perder, la humildad”, recalcó Izan Llunas en una charla para EL DEBATE. El joven ídolo lanza su primer sencillo, "Decídete", resultado de una fresca combinación de talento y modernidad, esto gracias a que el joven se apropia de los ritmos urbanos y los transforma con su voz, sumando algo único al género del momento.

Izan Llunas tiene 15 años de edad; es nieto de Dyango ("la voz del amor") e hijo del cantautor Marcos Llunas. Foto: cortesía Sony Music

La canción viene acompañada por un video grabado en Ibiza, España (su lugar de origen), y en él se puede ver al cantante compartir una agradable tarde con el rapero colombiano RK y varios de sus amigos de la escuela.

'Decídete' se trata de que una chica se decida entre dos chicos, entonces, yo quiero marcar la inspiración, porque hay personas que no se saben decidir a esta edad, se la quiero dedicar a todos ellos.

“Los invito a escuchar el tema, la verdad es que está muy cool, es una canción que pueden escuchar todos, es una canción que los va a animar y a poner en pie para bailar, no diría que es tan, tan urbano, pero sí tiene ese toque, también es medio latino y pop".

Izan Llunas no solo demostró en "Luis Miguel, la serie", que sabe actuar muy bien a su corta edad, sino que también es dueño de una potente voz. “Soy como quiero ser, sin mandatos ni fronteras...soy como quiero ser, la que quiera, que me quiera, la que no, que no me quiera”, cantaba en uno de los capítulos de esta exitosa serie de Netflix donde interpretó a Luis Miguel en su infancia, el inicio del nacimiento de "El Sol".

Pero fue su versión de "La Malagueña" la que encantó a todos, robándose el corazón de propios y extraños, quienes volvieron al tema uno de los más escuchados del soundtrack de la bioserie, con más de 5 millones de streams tan solo en Spotify.

“Yo me sentí muy contento de poder participar en esta serie tan conocida, me trataron muy bien, con los actores me la pasé estupendo, estuve muy enfocado en cada escena, al final todo salió muy bien”, contó.

Al demostrar su talento actoral y musical en "Luis Miguel, la serie", le valió fama internacional, además de dejarle varios aprendizajes.

Para llegar arriba hay que tener bastante disciplina y también hay que hacer sacrificios para llegar al éxito.

"Desde muy pequeño le dije a mi padre que quería ser cantante, él me ha apoyado en todo, fue muy cool, porque él ya sabe de todas estas cosas, fuimos a la Voz Kids de España y luego de eso tuvimos la suerte de entrar a la serie de Luis Miguel, después hice una serie de Disney Junior que se llama ‘Nivis, amigos de otro mundo’, que está muy padre, se las recomiendo a todos, es para todas las edades, y después de eso aquí estoy, lanzando mi primer sencillo, Decídete”.

Originario de Ibiza ya ha ofrecido con éxito más de 40 shows en nueve países entre los que se incluyen Ecuador, Argentina, Chile y México y ha recibido un Disco de Oro por su participación en el soundtrack de Luis Miguel, La Serie. Foto: cortesía Sony Music

Izan Llunas realizará una gira promocional en México, con la que los fans disfrutarán de un showcase y podrán tomarse una foto con el artista:

23 de agosto en Galerías Coapa (Ciudad de México).

24 de agosto en Galerías Cuernavaca (Cuernavaca, Morelos).

25 de agosto en Galerías Toluca (Estado de México).

Éste es tan solo el inicio de lo que será una prometedora carrera.

El lanzamiento musical de Izan ocurre luego de que diera dos adelantos de su carrera solista con la colaboración que realizó junto a Adexe & Nau para el tema “En mi corazón” (8.5 millones de reproducciones en YouTube) y con la interpretación del tema principal de la serie "Nivis, amigos de otro mundo".