J Álvarez, digno representante del movimiento urbano moderno

Reconocido por abrirle las puertas a los nuevos talentos de reguetón, el cantante boricua J Álvarez ha madurado en toda la extensión de la palabra desde el primer día que puso un pie dentro del mundo de la música.

"He madurado como en cuestión del negocio, he madurado como padre, como compañero de pareja, he madurado demasiado en todo el sentido de la palabra, valoro mucho todo lo que me rodea, he conocido personas increíbles, he aprendido muchísimo, valoro conocer culturas nuevas, personas nuevas, muy agradecido que Dios me haya escogido para tener esta posición dentro del mundo", comentó el intérprete de música urbana J Álvarez a EL DEBATE.

Foto: cortesía

J Álvarez promociona el remix de su exitoso tema “De la mia personal” en colaboración del tambien reguetonero boricua Cosculluela, cuyo video musical en menos de un mes alcanzó casi las 25 millones de reproducciones en YouTube.

La gente lo ha recibido de maravilla, es algo muy bonito ver como la música sigue creciendo, ver como los temas se expanden en tan poco tiempo, casi 25 millones de views en menos de un mes, para mi es algo impresionante.

Foto: cortesía

La versión original del tema “De la mia personal” forma parte del álbum de J Álvarez , "La fama que camina", un álbum que contiene participaciones de artistas como El Micha, Bad Bunny, Almighty, y Carlitos Rossy, que además, contiene sonidos del trap, reguetón, R&B, salsa: "un disco muy variado con el que muchos se sentirán identificados".

El boricua resaltó que las letras de sus canciones son transparentes, letras muy honestas que pueden reflejar historias con las que más de uno, puede identificarse: "yo soy lo mas honesto posible en cuestión de las letras que voy a usar en las canciones, de la manera en la que llevo las historias, pienso que son historias que son fáciles de identificarse con la gente, trato de verme bien realista con lo que escribo y con lo que puedo transmitir a través de mis letras, yo considero que eso hace la diferencia entre J Álvarez y los demás".

Para J Álvarez, el poder tener colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma ha sido muy satisfactorio, pues otros compañeros del género urbano reconocen la calidad que tiene como cantante:

Hemos crecido mucho como productores, como escritores, como músicos, hemos crecido demasiado, hay música para todos, hay música para la radio, para la calle, música para diferente tipo de pasiones.

Hace unas semanas J Álvarez estuvo de visita en México para promocionar el remix de su tema “De la mia personal”, donde compartió uno de sus grandes sueños, el poder realizar masivos conciertos como Luis Miguel, asimismo, señaló que el camino para llegar al punto donde hoy se encuentra, no ha sido fácil: "claro, no es fácil, y todo lo que falta por seguir luchando, creciendo, yo tengo un gran sueño que es hacer una gira de estadios, cantar para 10 o 15 mil personas, hacer una gira por todo México, por Estados Unidos, Latinoamérica, hacer una gira mundial como lo hace Luis Miguel, como lo hacia Juan Gabriel me encantaría poder llegar a ese nivel, son metas que se pueden lograr".

J Álvarez ha llevado su música a los escenarios más importantes y legendarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ha sido reconocido con múltiples nominaciones a Premio Lo Nuestro, Premios Billboard, Premios Tu Mundo, y el Grammy Latino. J Álvarez es el autor e intérprete de un sinnúmero de éxitos musicales, respaldados por su propia casa discográfica On Top Of The World Music.

Reconocido a nivel mundial como la imagen que ejemplifica el movimiento urbano moderno, J Álvarez fue propulsado al estrellato por una sólida base de fans que hoy en día supera los 22 millones en las redes sociales.