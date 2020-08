J Balvin abre su corazón y revela haber perdido la esperanza, tras haberse contagiado de COVID-19

Hace unas semanas el reguetonero J Balvin dio a conocer a sus millones de fans haberse contagiado de Coronavirus (COVID-19). En uno de sus recientes post en sus redes sociales, el cantante colombiano de música urbana, compartió una fotografía junto a uno de los doctores que estuvieron junto a él en su lucha contra este virus.

J Balvin abrió su corazón, revelando que desde antes de dar positivo a COVID-19 ha padecido de ansiedad. Asimismo contó que llegó a perder las esperanzas. "¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones, como ustedes?", expresó José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del reguetonero.

Esta foto la tomó uno de los médicos quienes estuvieron conmigo en el proceso del COVID-19, Carlos y Sergio. Ellos son quienes cuidaron profesionalmente de mí, son familia. Recuerdo esta foto porque en ese preciso momento, tenía todos los síntomas y perdí la esperanza, al nivel de que pensaron en hospitalizarme. He padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó.

J Balvin contó que aceptó y enfrentó los aspectos que afectan su cuerpo y su mente: "reconozco que soy vulnerable y muy frágil, ante esta y miles de situaciones más. Siento en el alma a quienes han perdido sus familiares en esta difícil situación de pandemia, además, porque sé que no solo las familias están afectadas de salud y anímicamente, sino económicamente y laboralmente". El cantante mencionó al final de su publicación, que "hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡esto pasará! Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo. José".

El pasado 14 de agosto J Balvin publicó un video en sus redes sociales, donde contó su experiencia con el COVID-19. "Esperé que saliera del COVID para compartir mi experiencia, es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida, se que hay enfermedades muy poderosas que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna el COVID-19 piensa uno que es un chiste, porque obviamente hay muchas noticias falsas".

Lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa, el virus es real, a mí la verdad siento que casi me mata, la pasé muy mal, fiebre de 40, escalofríos, la perdida del olfato, la baja de oxígeno, la perdida del gusto, el temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo más va a reaccionar.

J Balvin resaltó que el Coronavirus (COVID-19) es una realidad y que hay muchas personas que piensan que nada les puede pasar, además de que consideran a este virus como una simple gripa: "a más de uno de esos 'inmortales', esa simple gripa le ha quitado la vida", expresó Jose Álvaro Osorio Balvín, nombre real del cantante del género urbano.

Desde mi experiencia siento que no es un juego, siento que es muy poderoso y sí, que un 80 por ciento sean asintomáticos no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu barrio, con tu padre, con tu tío, con tu abuelo.