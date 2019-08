J Balvin asegura que Maluma lo copia y le manda recado

J Balvin asegura que su colega, el también cantante Maluma, lo copia y le manda un recado a través de su cuenta de Instagram. “Alguien que le diga a Maluma que no me copie.” Maluma no se queda callado y le contesta.

Pasó que Maluma y J Balvin coincidieron al usar la misma prenda de vestir, un chaleco en color negro, y al darse cuenta el segundo de ello, de inmediato le mandó un recado a través de Instagram.

"Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, se le escucha decir a J Balvin.