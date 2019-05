J Balvin atacado en redes por comer corte de carne bañado en oro

Hace unos días J Balvin, llegó a los 34 años de edad donde celebró con sus familiares y amigos, compartiendo el momento con sus millones de fans en redes sociales donde lo felicitaron.

Aunque el aniversario del intérprete ya pasó el reguetonero siguió festejando y lo hizo de una manera muy extravagante pues ordenó un corte de carne bañado en oro.

En el video se puede ver al cantante con varios de sus amigos quienes miran atentos a un chef encargado de servirle y prepararle el costoso platillo al colombiano, a quien se le ve muy feliz.

Por su parte varios usuarios no estuvieron de acuerdo con el lujoso platillo pues tacharon al cantante de Ahora de no pensar en las personas que no tienen que comer expresando su molestia.

"Vergonzoso, imágenes realmente penosas".

"La gente no sabe en que gastar su plata".

Por si fuera poco Balvin se divirtió jugando billar con sus invitados además de refrescarse en la alberca con una maravillosa vista al mar, donde el Dj puso varios éxitos para generar un ambiente agradable, mientras que la comida de sus invitados consistió en unas apetitosas hamburguesas al carbón.

Cabe mencionar que Maluma quien se decía era la competencia del cumpleañero en cuestión de popularidad también acudió a la celebración incluso compartió el video en Instagram Stories.