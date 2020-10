J Balvin comparte una conmovedora foto de hace 10 años donde soñaba con ganar un Grammy

Con la cercanía de los Latin Grammy, J Balvin en su cuenta de Instagram publicó una fotografía e hace 10 años, donde se ve muy diferente a como luce hoy en día, de donde pasó a ser un artista prácticamente desconocido ha ser uno de los más famosos del mundo.

En la imagen se muestra a José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin, mucho más joven, menos músculos y tatuajes, apuntando a una imagen que de los Latin Grammy y al pie de la foto dice: “Y llegará el día que me verán triunfar, soñar y luchar por ellos, ese es el Negocio Socios”, refiriéndose a que algún día lograría un premio.

Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy. Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va. Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡amen los procesos y disfruten el viaje!, reza la publicación del reguetonero

En aquel tiempo el reguetonero prometió que algún día sería nominado a los Grammy, y como dice la famosa frase “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, en este 2020 J Balvin ha logrado cumplir su meta y no solo cumplirla, sino que ha superado expectativas pues está nominado a 13 premios.

Antre los que destacan, Grabación del Año por "Rojo y "China" con Anuel AA; en dos ocasiones en Álbum del Año por "Colores y "Oasis", y dos veces en Mejor Interpretación de Reggaetón por "Morado" y "Loco Contigo" con DJ Snake y Tyga.

Estas nominaciones inspiró al cantante a compartir el sueño que alguna vez tuvo y hoy se ve materializado, dejando claro a sus seguidores que con esfuerzo, cualquier sueño puede convertirse en realidad.

Fotografía de J Balvin hace 10 años. Foto: Captura

Además de J Balvin, entre los artistas que recibieron varias nominaciones a los Latin Grammy 2020 están Anuel AA, Bad Bunny, Camilo, Karol G, Kany García, Josh Gudwin, Colin Leonard, Jon Leone, Richi López, Ozuna, Alejandro "Sky" Ramírez, Residente, Julio Reyes Copello, Rosalía, Marco Masis "Tainy" y Carlos Vives.

La ceremonia del Latin Grammy 2020 se trasmitirá por Univisión el jueves 19 de noviembre. El show reconcebido con el tema "La música nos humaniza", contará con inspiradoras actuaciones desde múltiples ciudades del mundo y tendrá como base la ciudad de Miami, Florida. En fechas posteriores la Academia Latina de la Grabación anunciará más detalles sobre la transmisión a nivel internacional.