J Balvin conmemora el cumpleaños de su mamá Alba Mery, ante su delicado estado de salud

La señora Alba Mery Balvin, mamá del reguetonero colombiano J Balvin, cumplió un año más de vida en circunstancias muy distintas a su cumpleaños anterior. Se encuentra delicada de salud tras su contagio de Covid-19 y al día de hoy, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital. Tanto su hijo como su esposo, Álvaro Osorio, permanecen a su lado, pidiendo oraciones.

El cantante del género urbano tuvo muchos sentimientos encontrados ante el cumpleaños de su mamá, al no saber cómo denominar el día de hoy: "no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, pero acá estamos juntos".

Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga.

J Balvin le agradeció a su progenitora por acompañarlo desde cero "y, por esto, me refiero al principio de mi creación, tú fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio, porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡Wow! Tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!".

El también compositor y productor discográfico de 36 años de edad, originario de Medellín, Colombia, mencionó que quedó impactado cuando su mamá, regresó "de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica", y al despertar, lo único que le pidió a su hijo, fue ayudar a las personas que estaban a su alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir, para atacar el Covid-19.

"Eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo".

Alba Mery le enseñó a José Álvaro Osorio Balvin, su hijo, a creer en sí mismo, "tus regaños siempre han sido muy certeros, aunque tengo que confesarte que a veces me da risa porque como buena madre, siempre estás demasiado alerta de lo que pasa en mi vida".

También le agradeció por "ser una esposa incansable para mi papá", por darle vida al hogar y emocionarse hasta con un ramito de flores frescas en la casa, "o con unas novedosas servilletas de colores en la mesa".

Al final de su emotivo mensaje manifestó ser una persona mejor cada día y con más conciencia de sus imperfecciones, gracias a si mamá. "Te amo, vamos a salir adelante y como siempre me dices, 'no le tengamos miedo al miedo' ¡Grande, madre! Como tú misma te haces llamar: 'el milagro'".