J Balvin cuenta su experiencia con el COVID-19: "siento que casi me mata"

J Balvin reveló a todos sus seguidores que se estaba recuperando del Coronavirus (COVID-19), motivo por el cual no pudo asistir al show de los Premios Juventud 2020, donde ganó tres galardones. El reguetonero colombiano contó a través de un video que se transmitiró durante el evento, haber vivido días muy difíciles tras haberse contagiado de este virus.

El colombiano J Balvin ganó el Premio Juventud al "Video con el mensaje más poderoso", por su producción audiovisual "Rojo", tema que forma parte de su aclamado álbum "Colores". Durante su mensaje de agradecimiento del galardón contó:

Me siento muy agradecido, en estos momentos estoy saliendo del COVID-19. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y bien duro. Un mensaje a toda la juventud: que se cuide, se proteja que esto no es un chiste. el virus existe y es peligroso.