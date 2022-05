J Balvin desata todo tipo de reacciones al aparecer vistiendo una minifalda

Pero J Balvin no es el único famoso que busca destruir dichos estándares de vestimenta , pues artistas como Bad Bunny, Alejandro Speitzer o Harry Styles también están en la búsqueda de acabar con los estereotipos, y cada vez que tienen la oportunidad, sorprenden con prendas exóticas y de uso poco común, abriendo un debate al respecto.

Es así como J Balvin busca acabar con los estereotipos de moda y el uso exclusivo de prendas, demostrando una vez más que la ropa no tiene género y cualquiera puede usar lo que le plazca, aunque él estuvo firme con su idea, muchos de sus seguidores lo criticaron por hacerlo y hasta lo tacharon de ser "un ridículo".

El artista colombiano les cuestionó a sus seguidores cuál era su modelo favorito y muchos decidieron no contestarle , criticando sus acciones y el que se haya puesto una falda tan corta. A pesar de los comentarios que se hicieron al respecto, la publicación rebasó el millón y 300 mil me gustas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.