J Balvin, desesperado, le pide a Dios por su salud mental

El cantautor colombiano J Balvin, creador de éxitos musicales como "¿Qué pretendes?" y "Mi cama", desesperado, le pide a Dios por su salud mental. Al parecer no la pasa nada bien. A través de Instagram, el intérprete publicó en días pasados que padece transtornos de ansiedad.

Como era de esperarse, muchos de sus fans le expresaron su apoyo en redes sociales, pero también, como era de suponerse, sus "haters" entraron en acción y dieron su punto de vista al respecto con comentarios que J Balvin no esperaba quizá leer.

Está claro que uno cree en Dios y yo creo en Dios 100 por cien. Entonces cuando vienen muchas personas a decirme a ti te falta Dios, a mí no me falta Dios”, dijo el artista.

Sobre su padecimiento, J Balvin explicó que tiene claro en su vida que ni la fama, ni el dinero son todo en la vida. La salud es lo más importante antes que cualquier cosa.

Una depresión es un desbalance químico. No pueden estar diciendo; 'está depresivo, le falta Dios'. He conocido a la gente más conectada con Dios pasando un infierno, los he visto."