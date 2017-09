J Balvin, operado de última hora, y así se encuentra...

J Balvin fue operado. Hasta el momento se desconoce cómo es su estado de salud. El famoso cantautor comunicó a sus seguidores por medio de sus historias de Instagram que se encontraba a minutos de ser operado de una hernia inguinal.

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene este ‘huevón’?! Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen, explicó el cantante.