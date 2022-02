J Balvin pide oraciones a sus fans para su mamá, quien está internada por COVID-19

México. El cantautor colombiano J Balvin pide a sus fans que hagan oraciones para su mamá, puesto que se encuentra internada enferma de COVID-19. En un video que coloca en sus redes sociales se muestra triste y confía en que pronto se recupere.

J Balvin da a conocer la complicación de su madre tras infectarse de COVID-19. "Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó", explica el colombiano.

J Balvin y su familia se muestran con mucha fe y confían en que pronto van a salir de esto, mientras tanto pide a sus seguidores que oren para que su señora madre se reponga muy pronto.

Días atrás la mamá de J Balvin se manifestó en redes sociales tras la polémica de la canción Perra, que canta su hijo, puesto que la removieron de plataformas.

"Cuando me enteré, yo lo llamé: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'. Esa canción... no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias", dijo a la prensa.

J Balvin recientemente se volvió tendencia tras responder a niño que presumió sus tenis de colaboración entre el colombiano y la marca Jordan de Nike, y que fue criticado, puesto que se trataba de unos tenis de imitación.

El niño enterneció en redes al responder que no le importaban las críticas, ya que eran un regalo de su mamá por su cumpleaños y eso le llenaba el corazón más que cualquier crítica o comentario negativo. J Balvin, por su parte, anunció en Tik Tok que le regalaría unos oficiales.

José Álvaro Osorio Balvín es el nombre completo de J Balvin y es originario de Medellín, Colombia; tiene 36 años de edad y además de cantante es compositor y productor musical; ha conseguido figurar como uno de los reguetoneros más famosos.

Leer más: ¿Por qué una famosa actriz de la Época de Oro acusó a Jorge Negrete de ser "asesino y golpeador"?

Además, J Balvin ha colocado sus temas en número uno en varias listas musicales, entre ellas Billboard y también es conocido como el Príncipe del Reguetón.