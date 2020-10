J Balvin podría tener concierto virtual en Fortnite y una skin propia

Mundo.- Todo parece indicar que el próximo salto del artista colombiano, J. Balvin será directamente al campo de los videojuegos, pues se dice que en la próxima actualización 14.30 de Fortnite trae noticias directamente relacionadas con el cantante de "Colores".

Un dataminer (explorador de datos) de nombre: “VastBlastt” dio a conocer los resultados de su reciente investigación y afirmó haber encontrado pistas sobre la próxima colaboración entre el famoso reggaetonero y Fortnite.

Todo esto se haría posible gracias a un posible concierto de Fiesta Campal realizado en Fortnite, los jugadores podrán participar en la presentación virtual a través del videojuego y así disfrutar de todos los éxitos que tiene el cantante.

Los usuarios que acudan a la actuación obtendrán un skin exclusivo de J Balvin para el Party Trooper, con un estilo que está relacionado con el artista.

Hasta la redacción de esta nota, Epic Games o J Balvin no han confirmado esta noticia, pero esto no es de extrañar, porque Travis Scott tuvo una colaboración similar hace no mucho tiempo.

Fortnite se puede descargar de forma gratuita y se puede comprar a través de juegos en consolas, PC y dispositivos móviles.