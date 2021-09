J Balvin se siente menospreciado por los Latin Grammy y pide a sus colegas no ir a la premiación

México. El cantautor colombiano J Balvin muestra su inconformidad ante los Latin Grammy en el sentido de que se siente "menospreciado" por ellos como artista.

J Balvin, cantautor de temas como Mi gente y Poblado, estalla en contra de los Latin Grammy y pide a sus colegas no asistir a la premiación que será el 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El reguetonero expresa en sus redes sociales que el certamen no da el suficiente valor a los artistas del género urbano a pesar de haber sido considerado en algunas ternas de esta premiación

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”, escribe en Twitter.

Al artista no le ha parecido la lista de los nominados de la 22° Entrega Anual del Latin Grammy, y es que esta ocasión él únicamente obtuvo dos nominaciones, una por la canción del año por Agua y mejor interpretación de reggaetón por Tu veneno.

El músico que ahora lidera las postulaciones al Grammy Latino es el colombiano Camilo, con 10 menciones que incluyen canción y grabación del año, por Vida de rico, y álbum del año por Mis manos.

Juan Luis Guerra, de República Dominicana, le sigue con seis nominaciones y el rapero español C. Tangana con cinco.

La Academia Latina de la Grabación desveló este martes las nominaciones de los premios más importantes de la música en español y portugués.

El magno evento se celebrará el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (USA).