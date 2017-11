J Balvin sorprende a señora de la tercera edad

No cabe duda que J balvin tiene todo tipo de seguidoras alrededor del mundo, y es que el intérprete de "Sigo Extrañándote " impacto en redes sociales al darse a conocer un video donde "Amparito" una mujer que trabaja en la casa del youtuber Simon Pulgarin, le declarara su amor y su deseo de casarse con el reguetonero.

Todo comenzó cuando la famosa señora les confesó a Daniel y Simón, quienes forman parte del famoso canal BrosNación, su deseo de conocer a J Balvin, de inmediato los jóvenes solicitaron a todos sus seguidores que le hagan la propuesta al cantante.



Como es sabido el colombiano no dudó en responder a esta linda petición y durante uno de sus tiempos libres decidió reunirse con ella.



Por medio del canal BrosNación se difundió el video donde vemos el divertido encuentro entre los dos personajes quien luego de disfrutar de un concierto del interprete le reveló que si ella tuviera 22 años se casaría con él, a pesar de estar casada.



Antes de la cita J Balvin le mandó un mensaje a "Amparito":



"Hola Amparito estoy aquí ya me estoy poniendo al día para que nos veamos pronto y tengamos una cinta romántica tu y yo un beso Amparito", finalizo.

GABY ESPINO MOLESTA CON J BALVIN

La actriz Gaby Espino, en entrevista para 'Suelta la Sopa' expresó su descontento acerca del jueguito que realiza J Balvin en el cual el reguetonero asegura que Espino es su pareja lo cual desmintió manifestando lo siguiente.

"No, sino que ya esta un poquito largo y le han dado lugares como en todas las plataformas y todo y no es cierto osea de verdad el día que yo tenga una pareja o algo no tengo por que negarlo por ahora estoy soltera, estoy tranquila, dedicada a mis hijos a mi trabajo no estoy con nadie", finalizó.



DECLARACIONES DE J BALVIN

Hace varias semanas corrieron los rumores que la guapa actriz venezolana Gaby Espino y el cantante colombiano J Balvin, tenían una relación amorosa.

La noticia trascendió luego que se descubrieran mensajes de J Balvin, en las fotos que ella publicaba en su cuenta de Instagram.

Ambos artistas habían permanecido callados y no dieron declaraciones hasta que en una entrevista le preguntaron a Gaby Espino ¿cuál era su relación con Balvin?.

“Solo es mi amigo”, con esto la guapa empresaria desmintió su supuesto romance.



EX PAREJA DE GABY ESPINO

La actriz Gaby Espino reveló en una entrevista que le es muy fácil llevarse con su ex jen Carlo Canela ya que existe un gran cariño entre ellos dos, además que sus hijos disfrutan ver que se lleven de buena manera.

Espino no desaprovecho los micrófonos e informó acerca del tipo de relación que tiene con Jen Carlo asegurando que es cordial y eso lo lleva a estar con sus hijos.

"Dos personas que se amaron tanto y que tuvieron hijos y que fueron tan felices, si ya deciden no estar como pareja, no porque no se quieran, o sea, nosotros no es que no nos queramos y nos respetemos muchísimo porque tuvimos una vida juntos y la vamos a tener por siempre" añadió la actriz.

Los esperoooo esta noche LIVE ❤️❤️❤️ desde la cuenta de #SraAcero Quien se va conectar??? pic.twitter.com/fRE7jw2o2a — gaby espino (@gabyespino) 10 de noviembre de 2017





"Lo que te puedo decir es que no seamos egoístas, como adultos, más bien, pensemos en nuestros hijos, que es lo más importante, no sabes lo felices que son los hijos cuando ven a sus papás están felices entre ellos, a pesar de ya no ser pareja" reveló.

Con información SDPNoticias

