J-Hope, anfitrión de inolvidable listening party: ¿quiénes asistieron al festejo por Jack in the Box?

El joven rapero, cantante, bailarín, compositor y productor Jung Hoseok, mejor conocido en la industria musical como J-Hope, lanzó su primer álbum solista "Jack in the Box", el cual contiene 10 alucinantes tracks, entre estos, las canciones principales "MORE" y "Arson", temas que tienen como base un adictivo Hip-Hop de la vieja escuela y que reflejan lo que suceden dentro y fuera de la caja musical.

Con "Jack in the Box", el integrante de la agrupación musical BTS, revela a sus millones de fans alrededor del mundo, los aspectos más oscuros de su personalidad. Tras un largo tiempo de estar trabajando en su primer álbum como solista, en verdad, el resultado es arte puro.

En una entrevista para la revista estadounidense Rolling Stone, J-Hope, de 28 años de edad, comentó al respecto: "sentí la necesidad de mostrar algunos de mis aspectos más oscuros, quería que la gente se diera cuenta de que J-Hope no se limita a cosas brillantes. Puede hacer estos conceptos y tiene un amplio espectro, quería llamar la atención sobre esta habilidad, desafiándome a mí mismo".

Previo al lanzamiento de su esperado álbum solista, J-Hope organizó una grandiosa listening party, a la que fueron invitadas muchas celebridades: raperos, cantantes, compositores, actores, modelos, DJs, bailarines, productores y otras personalidades del mundo del entretenimiento en Corea del Sur.

La fiesta de pre-lanzamiento de "Jack in the Box", se llevó a cabo en el decimonoveno piso del edificio de HYBE, ubicado en el Yongsan Trade Center en Yongsan, uno de los 25 distritos de Seúl, Corea del Sur.

J-Hope dando la bienvenida a su listening party.

Al inicio de esta celebración, donde todos los invitados escucharon todas las canciones del álbum antes de ser lanzado, J-Hope comentó:

En realidad, una de las razones por las que planee desde hace mucho, tener una listening party, fue para mostrar qué tipo de música hace este tipo llamado J-Hope, y qué vibras tiene.

Asimismo, el integrante de BTS (el primero en lanzar un álbum como solista), señaló que siendo honesto, "para mí esto se siente como si estuviera mostrando mi tarjeta de presentación, muchas gracias por venir, es como si nos estuviéramos convirtiendo en uno a través de la música".

DAWN, Jessi, HyunA y más celebs, en la "caja" fotográfica.

¿Qué celebridades asistieron al listening party de J-Hope?

RM, Jin, Jimin, V y Jungkook de BTS (Suga no pudo asistir debido a un resfriado)

Bang PD

Peakboy

Taeyang de BIGBANG

Cha Eun Woo de ASTRO

Jessi

HyunA

DAWN

Heize

Hyejoo Lee, Editora en Jefe de la revista W Korea

Irene Kim, Hyejoo Lee, Jimin y Cha Eun Woo.

Uhm Jung Hwa

Woo Won Jae

Park Hyung Bin (mejor conocido como Brother Bin)

Tiger JK

Yoon Mirae

BIBI

Kim Young Kwang

Sunmi

Zico

Park Gyujeong

J-Hope y Brother Bin.

Boogaloo Kin

Lil Cherry

Park Jun-won (mejor conocido por su nombre artístico pH-1)

Park Min Young (Meenoie)

Coogie

Gaeko de Dynamic Duo

Simon Dominic

Kid Milli

Sunmi

Giriboy

Taeyang de BIGBANG y DPR Live.

La modelo Irene Kim

Riha

Rawkeyz

BabySleek

Bboy Fe

Hong Da-bin, (más conocido por su nombre artístico DPR Live).

Y muchos más.

Además de escuchar las canciones de "Jack in the Box", los invitados deleitaron sus paladares con bocadillos y una variedad de bebidas. Asimismo, hubo mucho baile y recibieron merch de "Jack in the Box".

Cabe mencionar que tanto el anfitrión de este inolvidable listening party como las celebridades que asistieron, compartieron en sus respectivos perfiles de Instagram, fotografías y videos, que se viralizaron en redes sociales en un abrir y cerrar de ojos.

Estas fueron las invitaciones para la fiesta de J-Hope.

Te recomendamos leer:

Sobre esta fiesta de pre-lanzamiento de su primer álbum solista, Jung Hoseok había comentado en la entrevista para Rolling Stone antes mencionada.

"Estoy organizando una fiesta de escucha con artistas y gente de la industria para disfrutar juntos de la música, una de las razones de esto es mostrarles que: 'J-Hope está haciendo este tipo de música. ¿Qué piensas de eso?', para obtener esa retroalimentación y asimilarla, y mejorar".