J-Hope de BTS agradecido por el éxito de Chicken Noodle Soup

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, mostró su agradecimiento a cada una de las personas que formaron parte de "Chicken Noodle Soup", así como al ARMY por todo el apoyo que le han dado tanto a la canción como al MV, que está por llegar a los 50 millones de views en YouTube. "¡Fue una experiencia tan buena!", expresó el rapero de BTS en una carta que publicó en Twitter.

Nos preparamos mucho y duro, ¡y el momento en que lanzamos el resultado de nuestro esfuerzo fue mucho más especial e importante para mí! Este proyecto fue realmente una oportunidad para mí para aprender y crecer.

J-Hope resaltó que Becky G comprendió desde un principio de que se trataba dicho proyecto musical. "Me gustaría agradecer a todos nuestros fans por su amor, a todo el personal que hizo tanto por este proyecto, a todos los bailarines increíbles que me hicieron recordar nuevamente la pasión que tenía cuando era joven y, por supuesto, a Becky G, ¡que entendió de inmediato de qué se trataba este proyecto y lo hizo increíblemente especial, muchas gracias.

Con la humildad que lo caracteriza, Hobi hizo una especial promesa al ARMY:

Seguiré trabajando duro para intentar hacer buena música ¡¡Gracias!!

A unas horas de haber sido liberado su sabroso "Chicken Noodle Soup", el integrante de BTS llevó a cabo un V LIVE donde contó el motivo por el cual este lanzamiento, era tan importante para él.

“Esta canción ha existido por un tiempo, he estado trabajando en ello durante mucho tiempo. Cuando estaba trabajando en 'Hope World', esta canción iba a ser un B-side, también había otro artista con el que iba a hacerlo, pero no funcionó, así que terminé lanzando 'Hope World' mientras me sentía un poco triste por esta canción”.

Seguí pensando en esta canción, realmente deseaba haberla lanzado, pensé que era una canción que realmente podía expresar quién soy.

"Ya saben cómo 'Hope World' contiene mucho de mi propio color, hice lo que quería hacer y 'Chicken Noodle Soup' era el tipo de música que yo realmente quería hacer".

J-Hope contó al ARMY que la canción permaneció en su mente y habló con el personal de Big Hit sobre encontrar otro artista, y también editó la canción varias veces. Expresó que está contento de que finalmente haya salido y dijo que es particularmente significativo para él.