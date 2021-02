J-Hope es más que un rapero de BTS, así es como ha ayudado a millones de fans en todo el mundo

J-Hope representa esperanza y alegría para millones de corazones púrpuras alrededor del mundo. El rapero, productor, compositor, bailarín, modelo y coreógrafo originario de Gwangju, Corea del Sur, se ha convertido en el sol que ilumina las vidas de las millones de personas que forman parte del ARMY, ante cualquier día gris y triste, la luz y esa inmensa alegría que irradia el integrante de BTS, les hace saber que hay un mejor mañana.

Tal y como dice la canción de Bangtan "00:00 (Zero O'Clock)", cuando las manecillas de los segundos y minutos estén en el mismo lugar, el mundo sostendrá la respiración por un momento y serás feliz.

Hoy no es un día cualquiera para el ARMY y para BTS; el fandom celebra el cumpleaños número 27 de Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, Hobi o el sol del ARMY. El Idol es uno de los mejores raperos en la industria musical a nivel mundial, pero es más que un rapero o uno de los integrantes de la boy band de K-Pop Bangtan Sonyeondan. Tal vez él no lo sepa, pero con ese buen corazón que tiene, con esa personalidad que lo caracteriza, con esa alma tan noble y pura, ha ayudado de diversas maneras a sus fans.

Con ayuda de la fanbase Hoseok México, en Debate llevamos a cabo mediante Twitter una dinámica con motivo del cumpleaños de Hobi, donde le preguntamos al ARMY lo que el cantante representaba en sus vidas y de qué manera las ha ayudado. "Hobi en mi vida representa todo lo bueno, feliz y positivo que pueda existir", expresó una fan de nombre Luisa. El Idol es su razón de sonreír y luchar por lo que más quiere, "es mi fuerza cuando siento que ya no puedo más, es mi esperanza y consuelo cuando la frustración, tristeza e intriga me invaden".

Para Allison J-Hope es fuente de felicidad y de mucha inspiración, ya que gracias a él jamás olvida sonreír, siempre tratando de tomarle el lado bueno a la vida, "me ha enseñado a seguir luchando por mis sueños".

Otra fan mexicana de BTS, nos compartió que Hoseok la ayudó a encontrar el camino al amor propio, "me hace sentir que no estoy sola, me hace sentir mejor cuando tengo un mal día, es uno de mis lugares seguros, no tengo palabras para describir lo mucho en lo que me ha ayudado".

El ARMY comparte la opinión de que J-Hope es el motivo de muchas de sus alegrías, la razón por la cual sonríen al despertar y en el transcurso del día, saben que en él y en sus canciones podrán encontrar un reconfortante refugio que sanará sus corazones, cuando el mundo llega a ponerse pesado. Hobi ha enseñado al fandom de BTS a verle la mejor cara a cualquier situación, a disfrutar de la vida y a no quedarse de brazos cruzados ante sus sueños.

Él es mi solecito, ver su sonrisa me hace feliz, incluso cuando estoy en depresión, su voz me tranquiliza y me hace sentir segura, me hace saber que no estoy sola, él me hace feliz, muy feliz, lo quiero mucho.

Maggy, una mamá ARMY, contó que J-Hope definitivamente llegó en un momento crucial en su vida, "me permitió tener un acercamiento más profundo con mi hija adolescente, nos unió más y nos convertimos en mejores amigas y cómplices".

J-Hope es originario de Gwangju, Corea del Sur. Foto: Twitter @BTS_twt

Olivia seguidora de "Los chicos a prueba de balas", describió al rapero como una de las personas más importantes en su vida, "me gusta su sonrisa, su pasión por bailar, me gusta todo de él, es una gran persona que merece mucho amor, es un lugar seguro donde puedo descansar, con solo mirar videos de él puedo sonreír, es una persona que al verlo es felicidad".

"Él y los demás (integrantes de BTS) son una inspiración y modelo a seguir para mí, Hobi me ayuda en mis momentos de tristeza, pues su música me sana. Él es una de esas personas por las que tengo metas y sueños, y por las que no las suelto", nos compartió otra ARMY.

Hobi representa mi felicidad y positividad, me ayudado con muchos aspectos en mi vida, él sanó mi dolor con sus sonrisas.

Ilustraciones por @niallhobi

Otra ARMY abrió su corazón púrpura y nos compartió una experiencia personal. Parte de su adolescencia la pasó con BTS; cada uno de los integrantes impactó en ella de una manera muy en particular, "y sin duda Hobi impactó en esa chica de 15 años de una forma explosiva y llena de color. A lo que me refiero es que, él me ayudó a mirar las cosas desde un punto de vista más alegre, feliz y lleno de emociones más positivas que a mi yo de esa edad, le faltaban". En esa edad pasó por momentos muy fuertes y que la mantenían la mayor parte del tiempo en depresión.

Así que cada vez que miraba a Hobi me decía a mí misma: 'calma, esto pasará y el color volverá', Hobi es quien me enseñó a pintar sobre un lienzo con muchos colorines brillantes.

Ilustraciones por @niallhobi

No cabe duda que el famoso saludo del rapero de Bangtan: "i'm your hope, you're my hope, i'm J-Hope (soy tu esperanza, eres mi esperanza, soy J-Hope)", tiene palabras tan poderosas y llenas de verdad. Hobi es la esperanza del ARMY y el ARMY es la esperanza de Hobi. "Él fue quien me ayudó a superar una temporada bastante difícil de mi vida, donde creía que no había nadie para mi y justo lo encontré a él, su cálida sonrisa junto con su alegría hizo que volviera a recuperar mi felicidad", resaltó una fan.

La música de J-Hope alegra, inspira y sana

La música que J-Hope ha creado para el deleite de todo el ARMY, ha impactado de diferentes maneras en el fandom. Uno de los temas más hermosos que ha escrito es "MAMA", incluido en "Wings" el segundo álbum de estudio de BTS. Dicho tema con saxofones y sonidos hip hop, refleja el amor y gratitud que siente por su mamá, quien lo apoyó en su sueño de convertirse en bailarín.

"Recuerdo que la primera vez que la escuché y leí la letra, lloré demasiado porque me recuerda demasiado a mi madre", mencionó una fan, agregando otras canciones de Hobi que le fascinan "'Blue side' siempre la escucho cuando necesito calmarme, cuando estoy en una situación estresante, 'Daydream' me motiva demasiado y hace mis días mejores, todas sus canciones me hacen sentir mejor". De igual manera, una fan escribió con respecto a "MAMA", "estoy agradecida con mis padres de qué apoyen lo que quiero, seré una hija que haga sentirlos orgullosos".

Otra de las ARMYs que participó en esta dinámica, especificó que "Outro: Ego" la hace bailar y feliz, "Daydream" es simplemente hermosa, "Airplane" le encanta por perfecta y "Chicken noudle soup", "bueno, con esta me puse a bailar como nunca".

Una fan de nombre Micaela, señaló que "Outro: Ego" (canción del álbum de BTS "Map of the Soul: 7"), es una canción en la cual J-Hope cuenta su historia, como se ha sentido a lo largo de los años y las emociones que lo han acompañado, donde realmente el significado del tema es muy profundo y es increíble cómo pasa a hacerte sentir un mar de emociones.

"P.O.P (Piece of peace)" forma parte del mixtape que Hobi lanzó en marzo de 2018. Una fan aseguró: "esta canción describe perfectamente lo que me gustaría ser para las personas que me rodean, un pedacito de paz, justo como Hobi hasta el día de hoy, lo es para mí".

El ARMY de BTS concuerda que cada una de las canciones de J-Hope tiene algo muy especial: sus letras, la pasión y el amor que pone en ellas, la manera como las interpreta, "es un solecito hermoso lleno de talento, que expresa todo lo que siente y me llegan". La canción "Just Dance", por ejemplo, incluida en el álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer", es un tema que siempre tranquiliza a una fan llamada Leslie, "me produce una inmensa alegría, además de que su voz en esa canción es tan relajante, con unas vocales tan hermosas".

Un estudiante de Medicina y fan de BTS, nos compartió que "Just Dance" es una canción con la que cayó completamente, "recuerdo una vez cuando estaba muy estresado por la universidad y me tomé un tiempo escuchando su canción, me dio la energía que necesitaba". Por su parte, Luisa aseguró que es complicado elegir una canción favorita de Hoseok, ya que cada una de sus canciones transmiten cosas diferentes, "y me hacen sentir de una manera única y especial en el momento que las escucho, pero si tuviera que elegir mi top 3 sería: 'Ego', 'Hope World' y 'Just Dance'".

Recordemos el cumpleaños número 21 de Hobi. Unos días antes BTS había lanzado su segundo EP "Skool Luv Affair". Bangtan, Big Hit y su familia, le habían preparado una sorpresa que ocasionaron las lágrimas más puras en J-Hope y que al ver estas imágenes, el ARMY deseó estar en ese momento para abrazarlo. Al ver en un video las felicitaciones de sus amigos y de su mánager, el Idol no pudo evitar llorar al mirar a su papá, mamá y hermana enviándole los mejores deseos.

"Hijo, lo estás haciendo muy bien", expresó su papá. "Gracias por haber nacido como nuestro hijo, te deseo un feliz cumpleaños Hoseok, además de todo lo que papá desea es tu salud, no olvide que tú puedes lograr todo lo que quieras, solo cuando tengas buenas salud". En aquella ocasión su papá le agradeció por haber nacido como su hijo y hoy, el ARMY de BTS le agradece a Hobi por haber nacido como "nuestro sol, la esperanza iluminada".