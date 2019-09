J-Hope quería incluir Chicken Noodle Soup en el mixtape Hope World

"¿Cómo te sientes ahora?", le preguntó una fan de BTS a J-Hope durante un V LIVE que llevó a cabo luego del lanzamiento de su canción "Chicken Noodle Soup", en colaboración con Becky G, a lo que respondió: "súper emocionado, las palabras no pueden describir lo feliz que soy, estoy tan emocionado y feliz".

J-Hope reveló que estuvo trabajando en esta canción desde hace un tiempo e incluso, quería incluirla en su mixtape "Hope World", sin embargo, por algunas circunstancias tuvo que dejar el tema fuera y ponerlo "en espera". El rapero y productor de BTS mencionó que la lanzar su mixtape y sin esta canción, sintió un poco de decepción.

La canción me han perseguido desde entonces, pensaba que debía haberla publicado, es una canción que habla mucho de mí, 'Chicken Noodle Soup' era el tipo de música que yo realmente quería hacer.

"Lamentó no haberla puesto en el álbum, después de eso estaba pensando que debía liberar esta canción...así que tengo sentimientos encontrados sobre la canción por muchas razones, y verla por fin me hace tan feliz, significa mucho para mí", manifestó.

Jung Hoseok también confesó en su V LIVE desde su estudio, que la versión del 2006 de "Chicken Noodle Soup" de los estadounidenses DJ Webstar y Young B en 2006, fue la primera coreografía que aprendió.

Básicamente aprendí a bailar escuchando está canción.

Hobi comenzó a trabajar en este tema antes de los Premios Billboard 2019, incluso, ante de dicha premiación, ya le había comentado a Becky G vía correo electrónico trabajar juntos en la canción. Cuando le habló del proyecto, la cantante le contó que ella también había crecido escuchando "Chicken Noodle Soup".

Becky G es increíble, ella es tan profesional, fue una gran decisión colaborar con ella, solo pensé que debía hacerlo con ella.

No fue hasta el días de los Billboard cuando J-Hope y Becky G pudieron saludarse en persona y hablar un poco de la colaboración, pero la conversación no se dio como esperaba pues de cierta manera no era el lugar. Después de los premios comenzaron en serio a trabajar en la colaboración.

Debido a su apretada agenda, Becky G tardó un poco en enviarle su parte de la canción a Hobi, por lo que llegó a pensar que este proyecto musical no se llevaría a cabo, al final de cuentas todo resultó de maravilla, obteniendo fabulosos récords luego del lanzamiento: