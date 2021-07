J-Hope recibe el amor incondicional del ARMY de BTS, tras los rumores por expresar: "no estoy bien"

No por nada J-Hope es llamado "el sol de BTS". Con su alma tan pura, su enorme corazón y esa linda sonrisa que contagia, iluminan los días más tristes del ARMY y también acompaña a su fiel legión de verdaderas fans en sus momentos de mayor felicidad. A través de redes sociales el fandom está enviando todo su amor a Hobi, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por ellxs.

Tristemente J-Hope recibe mucho hate e incluso personas que se dicen ser ARMY, han llegado a ignorarlo o no demostrarle su apoyo. Pero afortunadamente es mucho más el amor de las verdaderas fans hacia él. Simplemente quien no apoye a los 7 integrantes de BTS por igual, no merece pertenecer al fandom.

Hace unos días el compositor, rapero, bailarín profesional y productor musical surcoreano Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, llevó a cabo una transmisión en V Live donde llevó a cabo un tour por las instalaciones de HYBE Corporation (antes Big Hit Entertainment). Posteriormente el Idol de 27 años de edad, autor de muchas de las canciones de BTS, se trasladó a la sala de práctica.

J-Hope está recibiendo mucho amor de parte del ARMY de BTS. Foto: Bog Hit Music

Tras mostrar sus extraordinarios pasos de baile, J-Hope continuó interactuando con ARMY en su sesión de V Live. De un momento a otro Hobi se quedó viendo fijamente a la cámara de su celular para luego expresar en medio de una linda sonrisa: "no estoy bien".

Estas palabras del integrante de BTS preocuparon a muchas fans, quienes manifestaron en diversas redes sociales que J-Hope podría estar pasando por un momento muy difícil y esa era una llamada de auxilio.

Sin embargo, muchas otras integrantes del ARMY, hicieron un llamado al fandom para no sacar de contexto las palabras de J-Hope, señalando que su "no estoy bien", fue por estar exhausto por su práctica de baile.

Ahora el ARMY se ha unido para una misma misión, sea cual sea el motivo de esas palabras de J-Hope, en vez de sacar conclusiones, le están enviando todo su amor al "solecito de BTS" para que siga brillando con esa intensidad y sepa que alrededor del mundo, hay millones de personas que lo aman y a quienes ha ayudado de diferentes maneras.

Usando hashtags como #solecitosiguebrillando, #solecitonoteapagues, #HobiTeAmamos y otros más, el ARMY de BTS está mandando todo su amor a J-Hope, con la esperanza de que el Idol vea todos o algunos de estos mensajes y sepa lo valioso que es para millones de personas de todas las edades, razas y géneros.

Gracias por ser el sol y la esperanza de mis días, quisiera protegerte de todo y contra todo, Hobi eres una persona maravillosa, sigue brillando.

"Tu sonrisa alegra mis días", "la hermosa luz que ilumina mi camino, con una hermosa sonrisa hace que todos mis problemas se desaparezcan y es gracias a mi solecito", "él es un hombre maravilloso, él me ha enseñado a sonreír pase lo que pase", "gracias por ser mi esperanza, gracias por existir y hacerme feliz, realmente te admiro" y muchos más, son algunos de los muchos mensajes para Hobi en Twitter.

J-Hope ilumina al ARMY y a BTS con su linda sonrisa. Foto: Big Hit Music

La fanbase "Hoseok México", publicó en redes sociales un comunicado donde pidió a ARMY no dejarse guiar por ediciones fuera de contexto o partes específicamente seleccionadas con la intensión de malinterpretar sus acciones. "Al ser un Idol, Hoseok es una persona con un calendario bastante apretado, por lo que es comprensible su cansancio debido a todo su esfuerzo, sin embargo, afirmar que sufre de alguna enfermedad mental sin base o fundamento y analizando una sola transmisión en vivo, resulta algo exagerado e incluso dudoso".

Dejaron muy en claro no estar minimizando ningún problema o situación complicada que esté viviendo J-Hope, "nuestro principal objetivo siempre será apoyarlo".

Les exhortamos a demostrar su amor a través de sus trabajos, enviar mensajes de aliento, hacerle saber que lo está haciendo bien y que ARMY siempre estará a su lado.

De igual manera la fanbase latinoamericana "J-hope Latam Squad", redactó una carta dirigida para Big Hit Music, pidiéndole a la agencia que lanzó y representa a BTS, tomar acciones contra las personas que sacaron de contexto las palabras de Hobi, hicieron ediciones de videos malintencionadas y los publicaron en diversas plataformas como TikTok, Twitter y demás. La carta cita lo siguiente:

Estamos realmente preocupados y molestos por los 'análisis psicológicos' sobre J-Hope que están siendo llevados a cabo en diferentes plataformas por 'profesionales' y siendo solicitados y difundidos por los propios fans, lo cual está mal en tantos niveles y que es lo que más nos molesta y preocupa.

Hay videos que dicen que J-Hope sufre de depresión y proporcionan material totalmente alterado y sacado de contexto. Por favor, detengan esto. Nos encanta J-Hope y no se merece nada de lo que está sucediendo, no queremos que esto se haga más grande o que esto le afecte a él, ni siquiera a la prensa. Por favor, emprendan acciones legales.

Todo fan que lo desee, puede hacer uso de esta carta y enviarla firmada con su nombre a Big Hit Music, con el asunto "Falsos rumores y difamación a J-Hope".

J-Hope no merece más que nuestro amor incondicional. Es más que un Idol, un rapero que lo hace estupendamente, más que un gran bailarín. Es un extraordinario ser humano quien siempre tiene una sonrisa para sus fans, las palabras adecuadas para confortar no solo al ARMY, sino también a sus amigos de BTS, una persona con un corazón púrpura que no le cabe en el pecho.

¡J-Hope, te amamos, gracias por tanto, lo estás haciendo muy bien!