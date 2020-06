"#JBalvinIsOverParty" se vuelve tendencia tras críticas de J Balvin a Shakira

El hashtag "#JBalvinIsOverParty" se volvió tendencia en Twitter luego de una entrevista que tuvo el cantante colombiano J Balvin con Billboard, en la que participaron también la agrupación estadounidense Black Eyed Peas, quienes recientemente colaboraron con Shakira para su nuevo sencillo, y Maluma.

De acuerdo con algunos internautas y fanáticos de Shakira, el compositor del álbum "Colores", se burló de la cantante durante la entrevista en la que compartió cuadro con los otros artistas ya mencionados.

Cuando la entrevistadora le cuestionó a la agrupación que, si con cuál de los artistas tuvo que ser más flexible, incluyendo a José y Maluma, Will.i.am confesó que fue con Shakira, motivo por el cual Balvin se soltó a reírse y a burlare de la situación, motivo por el que Maluma le puso un alto y le dijo que no era nada gracioso.

Ante esto, J dijo que nunca ha trabajado con Shakira, pero que suponía que así debía ser con ella, mientras se seguía riendo.

De hecho, he aprendido mucho de Shakira, porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar muchas cosas, la letra, el sonido, ritmo y lo hace muy cortés, paso 1, 2 y 3", dijo Will al hablar sobre su experiencia con Shakira.