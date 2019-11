JD Pantoja comparte tierna fotografía familiar por su cumpleaños

Juan de Dios Pantoja se encuentra festejando su cumpleaños número 24 y que mejor regalo para el cantante que estar acompañado de las mujeres que más ama en esta vida: Kimberly Loaiza y su hija Kima, dicho detalle lo compartió con mucho orgullo mediante su cuenta oficial de Instagram.

Con una tierna fotografía, JD Pantoja le dio la bienvenida a sus 24, presumiendo su mejor regalo de la vida. En la instantánea aparecen Kima, Juan de Dios y Kimberly Loaiza, todos con pijamas rojas con negro a juego de la reconocida marca estadounidense, Calvin Klein.

El intérprete de Welcome to the Maza reveló sentirse muy pleno en esta edad, ya que cuenta con excelente salud física, mental, amigos y mucho amor de parte de su familia, su esposa y la pequeña Kima.

JD confesó que se encontraba muy feliz de tener al mejor regalo en sus brazos, aunque algunos usuarios de Internet creyeron que se trataba de Kimberly, el influencer reveló que era Kima quien tiene ese gran lugar en su vida, lo que enterneció a sus millones de seguidores.

HOY ES MI CUMPLEAÑOS Y ¿QUÉ MÁS LE PUEDO PEDIR A LA VIDA?, EL MEJOR REGALO LO TENGO EN MIS BRAZOS ❤️ Tengo salud, amigos y amor, no pude pasarla con toda mi familia como me hubiera gustado, pero los detalles de mi lindura mayor @kimberly.loaiza me hicieron pasar el mejor cumpleaños de mi vida, gracias mi amor, te amo chiquita. Y gracias a todos los que se han tomado el tiempo de felicitarme, gracias por ser mi familia de internet #Cj", se lee en la descripción de la fotografía de Juan de Dios.

La fotografía fue inmensamente halagada por parte de los fanáticos de la familia Jukilop, algunos influencers y personas famosas, tanto fue el encanto de sus seguidores que lograron hacer que la instantánea alcanzara más de dos millones de me gustas en tan sólo 24 horas.

Quien claramente no podía quedarse atrás con las felicitaciones que le llegaron al influencer fue su esposa Kimberly Loaiza, la modelo compartió una fotografía únicamente con Juan de Dios y le escribió un emotivo mensaje de amor en el que halagaba la belleza y personalidad del cantante.

Hoy es un día muy muy especial para mi, ¡Hoy es el cumpleaños de mi esposo!��El hombre más lindo, guapo y tierno que he conocido, el mejor en todo para mi...

Loaiza por su lado obtuvo más de un millón y medio de me gustas con la fotografía.