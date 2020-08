JK Rowling devuelve el premio Ripple of Hope, tras ser acusada de transfobia

La creadora de "Harry Potter", JK Rowling, informó que devolvería un premio otorgado por la familia estadounidense Kennedy, después de que uno de sus miembros criticara sus puntos de vista sobre cuestiones de género. La organización de derechos humanos Robert F. Kennedy le otorgó a la escritora británica el honor de Ripple of Hope el año pasado.

El presidente del grupo, Kerry Kennedy, manifestó este mes que las opiniones abiertas de JK Rowling sobre el género "disminuyeron la identidad" de las personas trans. "Kerry Kennedy recientemente sintió la necesidad de publicar un comunicado denunciando mis puntos de vista", dijo la escritora en un comunicado en su sitio web.

La declaración implicaba incorrectamente que era transfóbica y que soy responsable de dañar a las personas trans, rechazo absolutamente la acusación. En solidaridad con aquellos que me han contactado pero que están luchando por hacer oír su voz, y debido al muy serio conflicto de puntos de vista entre RFKHR y yo, siento que no tengo otra opción que devolver el premio Ripple of Hope.