JLo y la foto con la que desata el pánico entre sus fans

"Ayer a las 10:00 de la mañana #mitrabajo #multitarea #shadesofblue #actor #harleesantos", escribió Jennifer Lopez junto a la fotografía que ha desatado el pánico.

Una instantánea de Jennifer Lopez, de 47 años, ensangrentada y magullada sobre una camilla de hospital donde aparece con una vía en su brazo derecho ha generado 3.870 comentarios en Instagram.

Sus seguidores se muestran preocupados. Y algunos escriben:

"Por favor, decidme que JLo está bien", "casi se me para el corazón", "que te mejores", "¿qué te ha pasado, Jenny?", "¡qué susto me has dado!", "espero que te pongas bien pronto", "¿sabéis qué le ha pasado?", "¿es real o está actuando".

La actriz, que desde el año pasado interpreta a la turbia policía Harlee Santos en la serie "Shades of blue" (en España la emite el canal Calle 13), compartió una imagen del rodaje de uno de los nuevos episodios. Y se desató el pánico en cuestión de segundos.

Jennifer tiene 67 millones de seguidores en Instagram que, ante la impactante imagen de su ídolo, pasaron por alto las etiquetas de la fotografía, que indicaban que se trataba de una secuencia de Shades of blue. "Ayer a las 10:00 de la mañana #mitrabajo #multitarea #shadesofblue #actor #harleesantos", escribió JLo junto a la fotografía.

"Hay personas muy poco listas... ¡Es una serie!", respondía a los comentarios un fan contrariado.