Jackie López, representante de 'La Academia 20 años', pide al público votar para volver al reality

Culiacán, Sinaloa. Jackie López señala que su paso por La Academia 20 años. “ha sido la experiencia más bonita de mi vida dentro de la música, y creo que también fuera de la música, y la que me ha dejado más sabiduría”.

Pero luego de convertirse en la más reciente expulsada del reality, no descarta la posibilidad de regresar este sábado, con el voto del público. “No hay que olvidar que hay una posibilidad de que pueda volver, no hay que echar todo por la borda, yo sí tengo la esperanza de volver“, sentencia vía telefónica a DEBATE.

Camino en la música

Tras la decisión de Emilio de abandonar el proyecto, una vacante se ha abierto para que vuelva un exalumno a La Academia, por lo cual Jackie confiesa que es algo que anhela. “Me gustaría continuar, seguir aprendiendo de mis profesores, y echarle muchas ganas, y si me meten, la neta voy con todo. Yo sé que a lo mejor no me fue tan bien la última vez, pero le prometo a la gente que si vota por mi para volver con todo el amor del mundo les voy a cantar, como siempre lo he hecho, pero con más ganas todavía”.

A lo largo de sus presentaciones, Jackie López consiguió críticas mayormente favorables.

La nacida en Manzanillo, pero que vive en Mazatlán desde los 16 años, comparte que desde que estaba en el kinder decía que quería ser cantante y a los 12 años empezó a hacerlo cantando banda sinaloense. “Mazatlán me adoptó muchísimo, mi corazón es de Sinaloa, amo a su gente, y lo represento con mucho orgullo”, añade.

Enfrentarse al panel de críticos, con jueces tan duros como Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos no es cosa fácil, sin embargo la joven tomó sus opiniones “con mucha sabiduría”. “Cuando ellos te critican, obviamente lo hacen porque saben y tienen una experiencia mucho más amplia que la que nosotros tenemos, pero también no hay que tomarlo tan personal, porque esa es la perspectiva de ellos. Puede que a lo mejor también hay gente que sabe muchísimo como ellos y a lo mejor a ellos sí les vas a gustar. Las críticas hay que tomarlas sabiamente y hay que trabajar los puntos débiles de los cuales te hablan para poder crecer. A mi no me molestaba en lo absoluto que me dijeran nada”.

Opinión de frente

La supuesta relación entre Santiago e Isabela, compañeros del programa, acaparó la atención el fin de semana pasado, a lo que Jackie opinó directo que había mucho enfoque en su “circo”. La cantante defiende su postura y también su relación con ambos participantes.

Jackie interpretó temas variados, que van desde canciones de José José hasta Danna Paola.

“Los que veían el live 24/7 sabían perfectamente que tanto Santiago como Isabela son muy compas míos, los dos me han confesado cosas personales de las que no voy a hablar, porque son sus cosas, y se los dije de frente, tanto como en backstage, que para mi es un circo. De hecho, terminé de dar mi opinión y regresé al foro y tan amigos como siempre. Yo les dije: ‘a mi me preguntaron y es lo que pienso, ustedes saben que no tengo pelos en la lengua’”, sentencia.

“Tuve una plática muy larga con Santiago, nos dormimos como a las 2 de la mañana, y le dije “un amigo nunca te va a decir lo que quieres escuchar, un amigo te va a decir la verdad y va a ser franco. Si quieres escuchar algo que te guste, pues vete con alguien que no te conoce y que a simple vista te diga lo que piensa de ti’. Traté de ser realista, y también para mejorar porque a final de cuenta a eso íbamos, a aprender. Sigo en pie que no vamos con otro objetivo que no sea la música”, agrega.

Finalmente dice que su personalidad dentro de la casa, es la misma que tenía en su vida diario. “A mi me vas a encontrar en la calle y yo me porto tal y como me veían ahí, así soy yo con las personas. Obviamente trato de ser prudente dependiendo la ocasión y dependiendo también la persona”.

Durante el concierto del sábado se abrirán las votaciones a través de la app TV Azteca En Vivo, y el público podrá decidir, de forma gratuita, cuál acádemico quieren que regrese, siendo Jackie López una de las participantes que podría volver.