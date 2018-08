Jacky Bracamontes revela las complicaciones de su embarazo

Jacqueline Bracamontes habló de su embarazo de alto riesgo y de los malestares que sufre desde hace un par de meses.

No puedo estar mucho parada, me canso de estar parada; se me baja la presión. El doctor me lo dijo es un embarazo de alto riesgo y hay que cuidarse.

"Así que me estoy tomando mis vitaminas, me la estoy llevando súper tranquila en el trabajo, cuando tengo que viajar casi casi pido silla de ruedas para no caminar mucho”, comentó Jacky Bracamontes en entrevista para el Programa Hoy.

Señaló que pese a las dificultades que enfrenta, disfruta al máximo esta etapa de su vida, en la que su familia la consciente mucho. Jacky Bracamontes también reveló lo que sintió al enterarse que volvería a tener gemelos.

Cuando me enteré que eran dos, me asusté mucho por lo que viví en el primer embarazo y por el número me abrumó mucho; pero yo siempre quise tener una familia grande y Dios me está regalando ese gran tesoro.

Ya están creciendo mucho! ����#babies #babybump Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 5 Ago, 2018 a las 12:01 PDT

������ #love #sisters @mft07 Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 7 Ago, 2018 a las 7:35 PDT

Con respecto a cómo tomaron la llegada de sus hermanitas sus tres hijas mayores, Jacqueline Bracamontes indicó que están felices con la idea de tener bebés en casa y resaltó que no tiene la menor duda que incluso serán las mejores niñeras de las pequeñas.