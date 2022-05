Jacky Bracamontes atacada por madres de familia al maquillar a sus hijas exageradamente

Jacky Bracamontes de 42 años de edad, no solo es una de las famosas más populares del mundo del espectáculo, también es conocida por ser una gran madre, pues como ya lo saben sus fans tiene cinco hijos por quienes tiene un amor inmenso, pues lo demuestra en las redes sociales a cada momento.

Pero al parecer en estos momentos Jacky Bracamontes está siendo duramente criticada, esto después de que tres de sus hijas aparecen con el rostro completamente maquillado, algo que no les gustó del todo a sus fans quienes consideran que no es una edad recomendada para que aparezcan así.

"Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! Es hair and makeup de @laurasbarcelo !!! Ellas estuvieron soñadas en su show de baile!!! #mygrils #danceshow (Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble!!!)", escribió primero la también ex reina de belleza quien no se imaginó que tendría comentarios negativos.

"Están súper hermosas, pero muy pequeñas para tanto maquillaje, se ven hermosas naturales", "En lo personal, no me parece lindo que unas niñas se maquillen, creo que el baile no tiene nada que ver con el maquillaje, la expresión es nata, no hay necesidad de maquillar! Es mi punto! Pero se respeta tu decisión de maquillarlas!", "Es tan super maquilladas es tan muy pequeñas para tanto maquillaje", escriben las redes.

Hasta el momento la también conductora mexicana no hizo ninguna declaración sobre los comentarios que ha recibido en su mayoría de mujeres con hijas, pues al parecer la artista no le dio mucha importancia, pues para ella solo fue un momento y nada más, aunque dicha polémica se podría hacer viral por ser personas públicas.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que desde hace tiempo la actriz de telenovelas, lleva un tiempo trabajando en Estados Unidos, donde se le ha visto enfocada en otros proyectos, aunque otra parte de sus seguidores desean que regrese al mundo de las telenovelas, ya que lo hace muy bien como protagonista, pero hasta el momento no se ha dicho nada sobre un regreso, a México, pues al parecer su contrato con Telemundo aún sigue.