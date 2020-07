Jacky Bracamontes conquista con su vestido de lentejuelas y su belleza mexicana en La Voz US

Jacky Bracamontes lució de lo más espectacular con un vestido de lentejuelas en el programa La Voz US que se transmite por la cadena hispana Telemundo. Este programa que busca a la nueva voz de la música estuvo varias semanas en pausa ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y este fin de semana, se retomó la competencia en lo que es la última etapa de la segunda temporada.

La hermosa conductora de televisión Jacky Bracamontes tenía que regresar de manera sensacional a La Voz US y que mejor manera de hacerlo, que con su innegable belleza mexicana y usando un vestido de lentejuelas que ha causado sensación en redes sociales. "Lo que me gustó de este vestido es que dependiendo la luz, se veía de diferente color. Me cae que son unas buenazas Karla Guindi y Nathaly Michan ❤️", comentó en uno de los post de su feed de Instagram donde lució este outfit.

Los piropos y halagos para Jacky Bracamontes no se hicieron esperar, tras lucir su vestido para el regreso de La Voz US. "Luces maravillosa", "que bella", "te vez hermosa mi reina", "divina", "guapa", "preciosa", "belleza absoluta", "cada día más hermosa", "de infarto", "hermosa mujer", son algunos de estos.

El vestido que usó Jacky Bracamontes cuesta más de 50 mil pesos. Foto: Instagram @jackybrv

El vestido que usó Jacky Bracamontes (originaria de Guadalajara, Jalisco), tiene un degradado multicolor gracias a las lentejuelas rosas y doradas que lo adornan en su totalidad. El drapeado así como el detalle de un solo hombro, con manga abullonada de inmediato le dan un toque de elegancia e inspiración retro, convirtiéndose en la mejor pieza para hacer toda una declaración de moda y resplandecer en cualquier momento. De acuerdo con el portal ¡HOLA! México, se trata de un diseño de Alex Perry y su precio es de 53 mil 621 pesos mxicanos.

¡HOLA! México señala el efecto multicolor del outfit de Jacky Bracamontes: "este efecto fue visible en todo momento pues, aunque en el escenario el vestido parecía totalmente morado con ligeros destellos, en los camerinos o pausas que tenía la conductora, el color de éste cambiaba, revelando los tonos dorados e incluso verdes de la pieza hecha de poliéster y elastano, algo que hizo que la belleza e incluso bronceado de Jacky resaltara al doble. El corte mini también hizo que sus piernas torneadas sobresalieran, de forma sexy pero muy elegante".

Jacky Bracamontes lució bella, elegante y sensual en el regreso de La Voz US. Foto: Instagram @jackybrv

Jacky Bracamontes se mostró de lo más feliz al regresar a la televisión con La Voz US, programa que conduce al lado de Jorge Bernal. Esta temporada tiene como coaches a Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives. Dio inicio en enero pasado pero ante la pandemia del COVID-19, el show tuvo que ser detenido. "Nos hacía falta regresar, porque es un proyecto que uno emocionalmente se amarra mucho a los participantes y por razones obvias, tuvimos que apretar el botón de pausa", comentó Fonsi en una entrevista con EFE.

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi reconoció el valor de los participantes de regresar a la competencia "por todo el trabajo que han hecho y ese esfuerzo que le han puesto a cada canción y etapa" hasta alcanzar la venidera, conocida como "Los Enfrentamientos".

Y lo más importante, las galas en vivo, pues con Dios mediante queremos darle ese trofeo a esa voz ganadora y darle música nueva, que es lo necesitamos más que nunca.

El ganador de cada enfrentamiento en La Voz US, será decidido por el voto de la audiencia a través de la página de Telemundo o por Xfinity. Los concursantes luchan por el premio final de 200 mil dólares y un contrato para la producción, grabación y lanzamiento de un sencillo con la compañía de discos Universal Music Group. Sobre el programa, Luis Fonsi afirmó que cada uno de los 28 finalistas se lleva "una experiencia increíble", y que pese a que solo habrá un ganador, el cual se llevará todos los premios, al final todos los competidores "se llevan algo positivo, no pierden nada".

