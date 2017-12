Jacky Bracamontes deja sin aliento con su traje de baño

Sus grandes ojos cafés claros, sonrisa radiante y su gran carisma, se vieron opacados por su atrevido traje de baño.

Y es que Jacqueline Bracamontes publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde presumió un sexy atuendo.

Jacky Bracamontes señaló que se trataba de una foto en Miami, Florida.

Algunos de los comentarios al respecto fueron:

Cabe recordar que en octubre pasado, Jacky presumió cuerpazo durante sus vacaciones en Italia.

La ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000 ha sido el amor platónico de varios galanes de la televisión, incluso se ha relacionado con hombres en posiciones privilegiadas, como Valentino Lanus (actor), Arturo Carmona (actor), Francisco Fonseca (ex futbolista), Fernando Schoenwald (empresario) y su actual esposo, Martín Fuentes (piloto de carreras).

Pero esto siempre consensuado y bajo los pasos del enamoramiento común.

Y es que luego de publicar sus más personales anécdotas, incluyendo las buenas y malas experiencias a nivel personal y profesional, la presentadora de La Voz México goza de una especie de liberación.

“Una de las razones por la que escribí fue para demostrar que no soy perfecta, que he cometido errores, que he hecho sufrir y que me han hecho sufrir, que me ha tocado aprender a trancazos”.