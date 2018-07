Jacky Bracamontes revela que su embarazo es de alto riesgo

Gran sorpresa dio la hermosa Jacky Bracamontes al confirmar su cuarto embarazo, pero fue sorpresa doble, ya que se trata de un embarazo de gemelos.

Fue en el programa "Un nuevo día" donde Jacky Bracamontes dio la noticia de su embarazo, donde le organizaron su primer baby shower. Como recordaremos, la conductora se unió a las filas de Telemundo tras terminarse su contrato de exclusividad con Televisa.

En entrevista con la revista Quién, Jacky Bracamontes contó detalles de su embarazo de gemelos, resaltando que era algo que tanto ella como su esposo Martín Fuentes, estaban buscando.

Me enteré de que estaba embarazada hace exactamente dos meses y una semana porque me hice una prueba y salió positiva. La verdad es que me dio mucho gusto porque era algo que estábamos buscando.